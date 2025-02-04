RTÜK: Gezi kayıtlarını savcılığa vereceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) bir yazı göndererek 12 yıl önceki Gezi protestolarına ilişkin kayıtları talep etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bugün Mynet'e konuşan RTÜK kaynakları kayıtların ellerinde olduğunu ve savcılığa vereceklerini söyledi. Adı açıklanmayan kaynak şunları söyledi:

"Bütün kayıtlar elimizde. RTÜK özellikle olağanüstü durumlar, doğal afetler ve bu tür terör olayları gibi durumlarda bütün kayıtları kontrol altına alır kaydeder, arşivinde saklar. Başsavcılığımız bizden medyayla ilgili gerek TV gerekse dijital belgeleri talep etmiştir. Biz de detaylı bir arşiv taraması yaparak gerekli arşivi Başsavcılığımıza ileteceğiz. Gezi Parkı dönemine ait tüm kayıtlar bizde mevcut."

Yasaya göre RTÜK 1 yıl saklayabilir

RTÜK’ün ve medya kuruluşlarının kayıtları ne kadar saklayacağı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun” ile yönetmeliklerle belirlenmiş durumda.

Buna göre RTÜK, Sayısal Kayıt Arşiv Analiz Sistemi’nde (SKAAS) ulusal yayınları 1 yıl, diğer yayınları 6 ay boyunca saklıyor. Medya hizmet sağlayıcıları da 1 yıl boyunca yaptıkları yayınları saklamakla yükümlü.

Medyaya 12 yıl sonra 'Gezi' soruşturması

Savcılık RTÜK’ten Gezi kayıtlarını istemişti: Yasaya göre kayıtlar 1 yıl tutulmak zorunda

(HA)