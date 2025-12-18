ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:05 18 Aralık 2025 17:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 17:15 18 Aralık 2025 17:15
Okuma Okuma:  2 dakika

RTÜK, “genel ahlak” gerekçesiyle “Jasmine” dizisini yayından kaldırdı

RTÜK’ün gerekçeli kararında, dizinin geleneksel aile anlayışını zedelediği ve anlatının toplumsal değerlerle örtüşmediği yönündeki görüşler öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
*Diziden bir kare.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HBO Max yapımı Jasmine” dizisi hakkında kararını açıkladı.

Üst Kurul, dizinin “milli ve manevi değerler”, “genel ahlak” ve “ailenin korunması” ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle en yüksek idari para cezası verilmesine ve dizinin platformdan çıkarılmasına karar verdi.

RTÜK’ün gerekçeli kararında, dizinin geleneksel aile anlayışını zedelediği ve anlatının toplumsal değerlerle örtüşmediği yönündeki görüşler öne sürüldü.

Üst Kurul, daha önce yürüttüğü değerlendirme sürecinde de Jasmine’i, kadınlara yönelik sömürücü temsiller barındırdığı ve kamuoyunda kabul gören ahlaki çerçeveyi aştığı iddiasıyla inceleme kapsamına almıştı.

12 Aralık 2025’te izleyiciyle buluşan Jasmine, ciddi bir kalp rahatsızlığıyla yaşayan Yasemin’in yaşamını sürdürebilmek için verdiği mücadeleyi merkeze alıyor.

Dizi, bir kadın karakterin bedeni ve sağlığı üzerinde kurulan denetimi; sağlık sistemi, maddi eşitsizlikler ve etik gerilimlerin kesiştiği bir anlatı üzerinden tartışmaya açıyor. Yasemin’in bu süreçte dahil olduğu ilişkiler ve yapmak zorunda bırakıldığı tercihler ise, kadınların hayatta kalma çabalarının nasıl kolaylıkla suç unsuru gibi çerçevelenebildiğini görünür kılıyor.

BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023

"Jasmine" dizisinin konusu

Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadın olan Yasemin’in (Asena Keskinci) hikâyesini merkezine alıyor. Ancak hikâyeyi sarsıcı kılan unsur, Yasemin’in hayattaki tek dayanağı olan üvey kardeşi Tufan’ın (Burak Can Aras) ona karşı duyduğu saplantılı sevgi.

Yasemin, hayatta kalabilmek için organ nakli listesine girebilme umuduyla mücadele ederken, bu süreç onu ve Tufan’ı karanlık ilişkiler ve yasa dışı bağlantıların içine sürükler. Ahlaki sınırların giderek bulanıklaştığı bu yolculuk, iki kardeşi de geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona doğru hızla sürükler.

Dizinin başrollerinde Asena Keskinci (Yasemin) ve Burak Can Aras (Tufan) yer alıyor.

(YA/EMK)

