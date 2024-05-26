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Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2024 13:55
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2024 14:04
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RTÜK en çok cezayı Halk TV, TELE 1 ve Now TV’ye kesti

RTÜK 2023'te Now TV'te 43 milyon 342 bin TL, Halk TV’ye 4 milyon 149 bin TL, TELE1’e de 1 milyon 457 bin 546 TL para cezası kesti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
RTÜK en çok cezayı Halk TV, TELE 1 ve Now TV’ye kesti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2023’de televizyon ve radyolara 625 yaptırım uyguladı, toplamda 81 milyon 901 bin TL’lik ceza kesti. 

Üst Kurul, cezaları en çok ''genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması'' ilkesine binaen verdi. "Siyasi partilerle ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte yayın yapılamaz'' ilkesi kapsamında ise hiç ceza kesmedi.

ANKA’dan Ogün Akkaya’nın henüz yayınlanmayan 2023 yılı Faaliyet Raporu’ndan aktardığına göre RTÜK en çok cezayı Halk TV, Tele 1 ve Now TV’ye verdi.

Halk TV’ye 15 kez program durdurma ve 12 idari para cezası, TELE1’e 17 idari para, yedi gün yayın durdurma ve sekiz kez program durdurma cezası, Now TV’ye de yedi idari para ve iki kez program durdurma cezası kesti.

Para cezaları geliriyle orantılı verildiği için miktar olarak en çok cezayı 43 milyon 342 bin 91 TL ile Now TV aldı. Halk TV’ye kesilen ceza büyüklüğü 4 milyon 149 bin 918 TL olurken, TELE1’e kesilen ceza miktarı 1 milyon 457 bin 546 TL oldu.

Cezaların 23 milyonunu tahsil etti

Raporda, RTÜK’ün tahsil gelirlerine bakıldığında toplamda 812 milyon 280 bin TL gelir sağlandı. Bu gelirin 157 milyon 222 bin TL’si frekans yıllık kullanım gelirlerinden, 237 milyon 147 bini ise hazine yardımından elde edildi. Toplam gelirin 34 milyon 193 bin TL'si 5018 sayılı Kanun’un 78’inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarıldı. RTÜK, uyguladığı idari para cezalarından 23 milyon 91 bin TL tahsilat sağladı.

Ayrıca RTÜK’e 2023’te 183 dava açılırken, bunların 64’ü RTÜK lehine, 26’sı ise aleyhine sonuçlandı. 2022’de RTÜK aleyhine sonuçlanan dava sayısı sadece dört olmuştu.

(HA)

RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu
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