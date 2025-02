RTUK: Em ê qeydên Geziyê bidin dozgeriyê

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê nivîsek ji Lijneya Bilind a Radyo û Televîzyonan (RTUK) re şandiye û daxwaza qeydên xwepêşandanên Geziyê yên 12 sal berê kiriye.

Çavkaniyên RTUKê îro ji Mynetê re axivîn û diyar kirin ku qeydên Geziyê di destê wan de ye û ew ê bidin dozgeriyê. Çavkaniyê ku navê wî/wê nehatiye aşkerekirin weha gotiye:

"Hemû qeyd di destê me de ne. RTUKê bi taybetî di rewşên awarte, karesatên xwezayî û bûyerên bi vî rengî yên terorê de hemû qeydan digire bin kontrola xwe û di arşîva xwe de vedişêre. Serdozgeriya me têkildarî medyayê daxwaza qeydan kir. Em ê jî bi berfirehî li arşîvê binêrin û arşîva pêwîst ji Serdozgeriyê re bişînin. Hemû qeydên têkildarî qonaxa Parka Geziyê bi me re hene."

(HA/AY)