RTÜK'e TBMM'de üç yeni üye seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) üç yeni üyesi için seçim yapıldı.

Üyeliklere AKP kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser, İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday seçildi.

Seçimler için TBMM'de 592 üyenin 416'sı oy kullandı. AKP adayları Hasan Davulcu 387, Erhan Güven 124; CHP adayları Tuncay Keser 339, Ahmet Kılınç 51; İYİ Parti adayları Ahmet Can Buğday 307, Emin Erdoğan 56 oy aldı. 1 oy boş kullanıldı, 7 oy geçersiz sayıldı.

RTÜK üyeleri, TBMM tarafından altı yıllığına seçiliyor. Üyelerin üçte biri her iki yılda bir yenileniyor; bu yolla kurulda kademeli bir yenilenme sağlanması amaçlanıyor.

RTÜK üyeleri, görev süreleri dolmadan görevden alınamıyor. Bu önlem, üyelerin bağımsızlık ve tarafsızlığını korumak amacını güdüyor.

TBMM'nin 600 üyesinden 8'inin üyelikleri ölüm ve başka nedenlerle düştü. Üyeliklerin partilere göre dağılılımı şöyle: