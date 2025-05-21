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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 21:03
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 21:38
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RTÜK'e TBMM'de üç yeni üye seçildi

TBMM'de RTÜK üyelikleri için yapılan seçimde AKP kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser, İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK'e TBMM'de üç yeni üye seçildi
Kolaj bianet.org

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) üç yeni üyesi için seçim yapıldı.

Üyeliklere AKP kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser, İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday seçildi.

Seçimler için TBMM'de 592 üyenin 416'sı oy kullandı. AKP adayları Hasan Davulcu 387, Erhan Güven 124; CHP adayları Tuncay Keser 339, Ahmet Kılınç 51; İYİ Parti adayları Ahmet Can Buğday 307, Emin Erdoğan 56 oy aldı. 1 oy boş kullanıldı, 7 oy geçersiz sayıldı.

RTÜK üyeleri, TBMM tarafından altı yıllığına seçiliyor. Üyelerin üçte biri her iki yılda bir yenileniyor; bu yolla kurulda kademeli bir yenilenme sağlanması amaçlanıyor.

RTÜK üyeleri, görev süreleri dolmadan görevden alınamıyor. Bu önlem, üyelerin bağımsızlık ve tarafsızlığını korumak amacını güdüyor.

TBMM'nin 600 üyesinden 8'inin üyelikleri ölüm ve başka nedenlerle düştü. Üyeliklerin partilere göre dağılılımı şöyle:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 272 milletvekili

  • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 133 milletvekili

  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 57 milletvekili

  • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 47 milletvekili

  • İYİ Parti: 28 milletvekili

  • Yeni Yol Partisi: 24 milletvekili

  • Bağımsız Milletvekilleri: 10 milletvekili

  • Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4 milletvekili

  • Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili

  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3 milletvekili

  • Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2 milletvekili

  • Gelecek Partisi: 2 milletvekili

  • Emek Partisi (EMEP): 2 milletvekili

  • Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 2 milletvekili

  • Demokrat Parti (DP): 1 milletvekili

  • Saadet Partisi: 1 milletvekili

  • Demokratik Sol Parti (DSP): 1 milletvekili                                                                                 

    (AEK)
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