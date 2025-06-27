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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 11:03
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 11:32
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RTÜK, DW Türkçe’nin sansürünü kaldırdı

E-devlet sorgusunda dwturkce.com, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Kasım 2023’te verdiği kararla halen erişime engelli gözüküyor. dw.com üzerinde ise bir erişim engeli kararı yok.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
RTÜK, DW Türkçe’nin sansürünü kaldırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen "dw.com" ve "dwturkce.com" alan adlarına ilişkin yeni bir inceleme yaptı.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı yaptığı son değerlendirmede, söz konusu sitelerde yalnızca basın faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek görsel-işitsel haber içeriklerine yer verildiğini tespit etti. Ayrıca "daha önce sakıncalı bulunan içeriklerin kaldırıldığını" belirtti.

Bunun üzerine, söz konusu sitelere yönelik erişim engeli kaldırıldı.

Ancak, bugün e-devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda dwturkce.com’un Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Kasım 2023’te verdiği kararla halen erişime engelli olduğu gözüküyor.

dw.com üzerinde ise bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Ne olmuştu?

RTÜK, internet aracılığıyla Türkiye'ye yönelik yayınlarını sürdürebilmeleri için lisans başvurusu yapma şartını reddeden DW Türkçe’ye 30 Haziran 2022'de erişim engeli kararı aldırtmıştı.

Ancak kararın ardından kuruluş farklı adres ismi ya da VPN’le Türkiye yayınlarını sürdürmeye devam etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ilerleyen süreçte DW Türkçe’nin çalışma lisansını yenilememişti. Bunun üzerine DW Türkçe, Türkiye ofisini kapatarak çalışanlarını telifli pozisyona geçirmişti.

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(HA)

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