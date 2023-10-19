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HABER
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 10:50
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 11:08
2 dk Okuma

RTÜK, DW Türkçe’nin Filistin haberine ‘yasal süreç’ başlattı

DW Türkçe, "Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir?" başlıklı haberinde okul ya da apartman gibi yerlerin bombalanmasının askeri açıdan gerekli görülmesi durumunda savaş suçu olarak değerlendirilmeyebileceğini yazmıştı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/rtuk-dw-turkcenin-filistin-haberine-yasal-surec-baslatti.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), DW Türkçe’nin “Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir?” başlıklı haberine ‘yasal süreç’ başlattı.

İsrail-Filistin Savaşını konu alan haberle ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, DW Türkçe’nin evrensel yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğini söyledi.

DW Türkçe’nin manipülatif ve gerçek dışı habercilik yaptığını iddia eden Şahin yayın kuruluşunu hakikati çarpıtmakla itham etti.

Ayrıca DW’nin Türkiye’ni kanunlarını ve mahkeme kararlarını tanımadığını belirterek, yasa dışı yayın yaptığını savundu.

Şahin’in DW Türkçe’nin “Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir?” başlıklı paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklama şöyle:

Her egemen devlette olduğu gibi ülkemizin de yayıncılık alanında Avrupa Birliği ile uyumlu yasaları vardır. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yayıncılar yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı otoritesi olarak radyo ve televizyon kuruluşlarını, internet ortamından yayın yapan mecraları düzenlemekte ve denetlemektedir. Evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir eden, sınır ve kural tanımaz bu uluslararası yayıncı, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıtma telaşındadır.

Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir. Üst Kurulumuz gelişmeleri ve ilgili yayıncının tüm haberlerini yakından takip ederek, yapılan yasa dışı yayınlarla ilgili gerekli kanuni süreci derhal başlatmıştır.

Okul bombalamanın savaş suçu olmayabileceğini iddia etti

DW Türkçe’nin 16 Ekim’de yayımladığı söz konusu haberinde “Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Hamas çatışmalarında işlenmiş olabilecek savaş suçlarına dair kanıtlar edindiğini belirtiyor” diyerek savaş suçu tanımlaması yapmıştı.

Ancak ardından okul ya da apartman gibi yerlerin bombalanmasının askeri açıdan gerekli görülmesi durumunda savaş suçu olarak değerlendirilmeyebileceğini yazmıştı.

İfade tam olarak şöyleydi:

“Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılıyor. Örneğin, bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilmeyebiliyor.

“İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar, böyle bir ayrımı uzaktan yapmanın zorluğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Gazze, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri. Uzmanlara göre, bu nedenle Gazze'de sivil - askeri hedef ayırımını yapabilmek zor."

Türkiye’de sansürlü

RTÜK, internet aracılığıyla Türkiye'ye yönelik yayınlarını sürdürebilmeleri için lisans başvurusu yapma şartını reddeden DW Türkçe’ye 30 Haziran 2022'de erişim engeli kararı aldırtmıştı.

Ancak kararın ardından kuruluş farklı adres ismi ya da VPN’le Türkiye yayınlarını sürdürmeye devam etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ilerleyen süreçte DW Türkçe’nin çalışma lisansını yenilememişti. Bunun üzerine DW Türkçe, Türkiye ofisini kapatarak çalışanlarını telifli pozisyona geçirmişti.

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(HA)

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