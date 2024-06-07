ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 13:35
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 13:45
1 dk Okuma

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sansürü daha ileri bir boyuta taşıdı"

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Timur Soykan’ın "Mafyaya 550 milyonluk kredi" haberine yönelik sansürden, Halkbank yönetim kurulunda olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i sorumlu tuttu. RTÜK'ün görev ve yetkilerini aşarak, yayın öncesi hiçbir görsel medya kuruluşuna müdahale edemeyeceğini hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sansürü daha ileri bir boyuta taşıdı"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün Halkbank’tan 550 milyon TL kredi kullandığı haberine gelen sansür ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in sansür savunusuna karşı açıklama yaptı.

ÇGD, BirGün’den Timur Soykan’ın "Mafyaya 550 milyonluk kredi" haberinin uğradığı sansür için “Basın özgürlüğüne bir darbe” ve “Türkiye'deki basın özgürlüğünün ne hale geldiğini ortaya koyan müdahale” dedi.

Ardından da Şahin’in a RTÜK’ün ‘yapıcı ikaz’ ile yayınlara ‘önceden’ müdahale ettiğini belirttiği konuşmasını hatırlatıp “Yasal değil” dedi. Uygulamayı ‘sansür’ olarak nitelendirip RTÜK’ün muhalif kanallara sopa gösterdiğini ifade etti:

"RTÜK'ün görevi, bir mahkemenin ‘yayın yasağı’ kararı varsa bunu yayıncılara iletmektir. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, görev ve yetkilerini aşarak, yayın öncesi hiçbir görsel medya kuruluşuna müdahale edemez. Bu müdahale yürürlükteki kanunlara göre suçtur. Ancak artık basın kuruluşlarına yönelik bu tarz müdahaleler ne yazık ki normalleştirilmiş, meşrulaştırılmıştır. Basın kuruluşlarının yayınlarına müdahaleyi hiçbir şart ve koşulda kabul etmiyoruz.

Gazeteciler tüm bu baskı, gözdağı ve sansür girişimlerine rağmen umutla mesleklerini yapmaya, usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam etmelidir. Halkın haber alma hakkını savunan tüm meslektaşlarımızın yanındayız."

Mafyaya kredi haberine sansür, RTÜK Başkanından sansüre savunma
Mafyaya kredi haberine sansür, RTÜK Başkanından sansüre savunma
6 Haziran 2024

(HA)

çağdaş gazeteciler derneği ÇGD RTÜK Ayhan Bora Kaplan ebubekir şahin halkbank sansür
ilgili haberler
Meryem Uzerli’nin yeni dizisi hedef gösteriliyor
7 Haziran 2024
/haber/meryem-uzerlinin-yeni-dizisi-hedef-gosteriliyor-296277
Ankara'da sahte gıda operasyonu
7 Haziran 2024
/haber/ankara-da-sahte-gida-operasyonu-296253
ilgili haberler
Meryem Uzerli’nin yeni dizisi hedef gösteriliyor
7 Haziran 2024
/haber/meryem-uzerlinin-yeni-dizisi-hedef-gosteriliyor-296277
Ankara'da sahte gıda operasyonu
7 Haziran 2024
/haber/ankara-da-sahte-gida-operasyonu-296253
Sayfa Başına Git