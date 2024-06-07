"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sansürü daha ileri bir boyuta taşıdı"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün Halkbank’tan 550 milyon TL kredi kullandığı haberine gelen sansür ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in sansür savunusuna karşı açıklama yaptı.

ÇGD, BirGün’den Timur Soykan’ın "Mafyaya 550 milyonluk kredi" haberinin uğradığı sansür için “Basın özgürlüğüne bir darbe” ve “Türkiye'deki basın özgürlüğünün ne hale geldiğini ortaya koyan müdahale” dedi.

Ardından da Şahin’in a RTÜK’ün ‘yapıcı ikaz’ ile yayınlara ‘önceden’ müdahale ettiğini belirttiği konuşmasını hatırlatıp “Yasal değil” dedi. Uygulamayı ‘sansür’ olarak nitelendirip RTÜK’ün muhalif kanallara sopa gösterdiğini ifade etti:

"RTÜK'ün görevi, bir mahkemenin ‘yayın yasağı’ kararı varsa bunu yayıncılara iletmektir. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, görev ve yetkilerini aşarak, yayın öncesi hiçbir görsel medya kuruluşuna müdahale edemez. Bu müdahale yürürlükteki kanunlara göre suçtur. Ancak artık basın kuruluşlarına yönelik bu tarz müdahaleler ne yazık ki normalleştirilmiş, meşrulaştırılmıştır. Basın kuruluşlarının yayınlarına müdahaleyi hiçbir şart ve koşulda kabul etmiyoruz.

Gazeteciler tüm bu baskı, gözdağı ve sansür girişimlerine rağmen umutla mesleklerini yapmaya, usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam etmelidir. Halkın haber alma hakkını savunan tüm meslektaşlarımızın yanındayız."

Mafyaya kredi haberine sansür, RTÜK Başkanından sansüre savunma

(HA)