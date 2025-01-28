RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Halk TV’ye cezayı peşinen kesti: Gereği yapılacaktır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’nin ‘bilirkişi yayını’na inceleme başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi S. B. ile ilgili açıklamaları sonrası Halk TV, Barış Pehlivan’ın bilirkişiyle yaptığı görüşmenin kaydını yayımlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Halk TV ve Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bugün bir açıklama yaparak Üst Kurul’un Halk TV hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Şahin “Halk TV’nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor Üst Kurul toplantısında görüşülüp, gereği yapılacaktır” dedi.

Mahiroğlu: Siyasi motivasyonla yaptırım uyguluyor

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Ebubekir Şahin'in açıklamalarına tepki gösterdi. RTÜK’e etik değerlerle değil siyasi motivasyonla ceza kestiği eleştirisini yöneltti:

"Bugüne yine RTÜK’ün Halk TV’nin haberciliğini sorgulayan, daha Kurul toplanmadan ceza verileceğini açıkça beyan eden mesajıyla başladık. Yıllardır Halk TV’ye ceza veriyorsunuz ve biliyorsunuz ki; cezalarınızın hiçbir gerçekliği yok. Hepimiz, vicdanınızla değil, siyasi motivasyonla yaptırım uyguladığınızı biliyoruz.

Biliyorsunuz ki, Halk TV haberin olduğu her yerde: Depremde çaresiz kalan vatandaşlarımızın sessiz çığlığında, selde iki kardeşin hayata tutunmaya çalıştığı anda, yerin altında kalan 301 madencinin sesinde, babalarının katilini arayan çocukların gözlerinde…

O yüzden Halk TV sürekli ceza kesilerek susturulmaya çalışılıyor. Halk TV, sizin vereceğiniz cezalarla kendisine yön belirleyecek bir kanal değildir. Halkın ve hakkın yanındadır ve öyle olmaya devam edecektir."

Üyelerden Şahin’e tepki var

RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, Şahin’ne ve açıklamasına tepki gösterdi.

Taşçı, X’te Şahin’i etiketleyerek “Siz zaten kararınızı vermişsiniz, RTÜK Üst Kurulu’nu toplamaya ne gerek var. Kurulda görüşülmeden dosyalara cezaları verin, olsun bitsin. Yaptığınız ihsası reydir” dedi.

Taşçı “Daha önce hakkımda gerçekliği ve hukuki dayanağı olmaksızın ihsası rey gerekçesiyle Üst Kurul’dan çıkarılmıştım. RTÜK Başkanının bu paylaşımında açıkça oyunun rengini belli etmesi nedeniyle bu dosyaların görüşüleceği Üst Kurul toplantısına katılmaması için gerekli oylamanın yapılması girişiminde bulunulacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” diye ekledi.

Tuncay Keser de “Toplantı öncesinde ‘aykırı’, ‘gereği yapılacaktır’ gibi ifadeler, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir tehdittir, hukukla bağdaşmaz, kabul edilemez” dedi. Keser, Taşçı gibi Şahin’in ihsası rey yaptığını söyledi.

CHP: Ceza vermeyi kafaya koymuş

RTÜK’ün Halk TV’ye inceleme başlatmasına bir tepki de CHP’den geldi. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İktidarı eleştiren medya organlarına ceza vermek için spikerin mimiğinden, sesini yükseltmesinden suç çıkartan RTÜK Başkanı, Üst Kurul'daki parmak çoğunluğuna güvenip ceza vermeyi kafaya koymuş" diye açıklama yaptı:

"RTÜK, Anayasa'ya göre sözde özerk ve tarafsız bir kuruluş! Her şeyden önce ‘beklentimiz’ diyerek yaptığı açıklama, başkanı olduğu kuruma apaçık bir saygısızlık. Önlenebilir kaza/facialarda binlerce insanımız yaşamını yitirdi, tek bir siyasi sorumlu ve istifa yok! Varsa yoksa gerçekler konuşulmasın diye sansür, ceza, gözaltı, tutuklama.”

(HA)