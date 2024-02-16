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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 10:58
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 11:23
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RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlığına atandı

Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar için “Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur” açıklaması yapan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlığına atandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlığına atandı
Fotoğraf: İbrahim Uslu / X (Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, kurumdaki görevinden istifa ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçti.

Bakanlık Müşaviri olan Uslu kamu aracıyla kayak yapmaya gittiği, kayınbiraderini Aksaray Belediyesi’nde memur yaptırarak RTÜK’te makam şoförü olarak çalıştırdığı ve Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar için yaptığı “Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur” açıklaması ile gündeme gelmişti.

İbrahim Uslu, RTÜK’te 2007 göreve uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamış; uzmanlık, koordinatörlük ve danışmalık gibi görevlerde bulunmuştu. Kasım 2019’dan beri de Üst Kurul’da Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

(HA)

RTÜK İbrahim Uslu
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