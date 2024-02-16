RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlığına atandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, kurumdaki görevinden istifa ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçti.

Bakanlık Müşaviri olan Uslu kamu aracıyla kayak yapmaya gittiği, kayınbiraderini Aksaray Belediyesi’nde memur yaptırarak RTÜK’te makam şoförü olarak çalıştırdığı ve Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar için yaptığı “Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur” açıklaması ile gündeme gelmişti.

İbrahim Uslu, RTÜK’te 2007 göreve uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamış; uzmanlık, koordinatörlük ve danışmalık gibi görevlerde bulunmuştu. Kasım 2019’dan beri de Üst Kurul’da Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

(HA)