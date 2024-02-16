RTÜK "Aşk Adası"na inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sosyal medya platformlarından fragmanı yayınlanan GAİN'in yeni programı "Aşk Adası" isimli yapımla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X'ten yaptığı paylaşımda "Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz" dedi.

“Fragman, onay almadan yayınlandı”

Şahin'in açıklaması şöyle:

"Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan “Aşk Adası” isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır.

Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir.

RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir.

Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz."

Aşk Adası çok yakında başlıyor! ♥️ pic.twitter.com/IuYDIDChW5 — Aşk Adası (@askadasiresmi) February 14, 2024

(AS)