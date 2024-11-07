RTÜK, Ahmet Türk'ün konuşmasını yayınlayan NOW TV'ye ceza kesti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının eleştirildiği televizyon kanallarına ceza kesti.

Üst kurul ayrıca, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) yönelik saldırısı sonrasında yayın yasağı kararına uymayan 13 kanala yaptırım uyguladı. Gündüz kuşağı programlarını da cezalandırdı.

Üst Kurul, ATV (Esra Erol), Show TV (Didem Arslan Yılmaz), Star TV (Zahide Yetiş), Beyaz TV (Esra Ezmeci), Kanal D (Aslı Hünel), NOW TV (Fatih Ürek) ve TV8’e (Zuhal Topal) üst sınırdan yaptırım kararı aldı. Gerekçe, genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerinin ihlal edilmesi.

TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili getirilen yayın yasağına uymadığı gerekçesiyle Akit TV, Beyaz TV, tv100, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, TELE1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC TV, Halk TV ve Flash Haber'e yüzde 3 idari para cezası verdi.

Ayrıca, Halk TV, NOW, Bursada Bugün, Tele1, SZC TV ve Flash Haber hakkında, yayınladıkları haber programlarındaki ihlaller için de üst sınırdan müeyyide kararı uygulandı.

Berat TV ve Kanal Ege'ye ise usulsüz bitkisel gıda takviyesi pazarlama yayınları nedeniyle ceza verildi.

Ahmet Türk'ün konuşması ceza sebebi oldu

Karar henüz RTÜK’ün internet sitesinde yer almadı. Ancak RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Tuncay Keser cezaları ‘siyasi’ olarak nitelendirdi.

Taşçı cezaları “RTÜK, kayyım atamasını eleştirmeyi de Ahmet Türk’ün konuşmasına televizyonda yer vermeyi de suç saydı” dedi. Halk TV’ye kesilen gerekçesi olarak da CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın çözüm sürecinin nasıl kesintiye uğratıldığına ilişkin yorum ve değerlendirmeleri nedeniyle olduğunu söyledi.

Taşçı, Üst Kurul toplantısına yayın yasağı ve gündüz kuşağı yayınlarındaki ihlaller nedeniyle 26 yayıncıyla ilgili dosya girdiğini ancak en çok şikayet edilen ATV ile ilgili yalnızca bir dosyanın görüşüldüğünü aktardı.

"A Haber başta olmak üzere iktidara yakın pek çok kanalın TUSAŞ saldırısı konusundaki yayın yasağını hiçe saymasını RTÜK görmezden geldi" dedi.

Taşçı ayrıca Üst Kurul üyelerine toplantıdan bir gün önce saat 13.00’te teslim edilmesi gereken dosyaların mesai bitiminde dağıtıldığını, üyelerin dosyaları çalışmasının engellendiğini anlattı.

(HA)