ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 14:49
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 15:08
3 dk Okuma

RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti

Açık Radyo Beach Boys’un Good Vibrations şarkısıyla dinleyicilerine veda etti. Ömer Madra "Açık Radyo kâinatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık kalacaktır” diyerek yayını bitirdi. Programcı Tuğba Tekerek son yayın sonrası "İktidar elinde balta ile ormana girip her şeyi kesiyor. Farklı seslere bu ülkede yer yok" dedi.

Hikmet Adal

ENRead in English
Hikmet Adal

Hikmet Adal

ENRead in English
Görseli Büyüt
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
Fotoğraf: Aren Yıldırım / bianet

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo, yayınını saat 13.00 itibariyle sonlandırdı.

Son yayına Açık Radyo çalışanları ve 40’ın üzerinde programcı katıldı. Geniş bir dinleyici kitlesi de Açık Radyo’nun İstanbul Tophane’deki istasyonuna giderek destek verdi.

Son konuşmayı Ömer Madra yaptı. “O zaman bitiriyoruz. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine ve destekçilerine teşekkür ederiz. Açık Radyo kâinatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık kalacaktır” dedi. Ardından da Beach Boys’un Good Vibrations şarkısını çaldı.

Madya ve diğer yayıncılar ardından alkışlar eşliğinde radyo istasyonunun avlusuna çıktı.

"Farklı seslere bu ülkede yer yok"

Burada bianet’e konuşan Açık Radyo programcısı, gazeteci, yazar Tuğba Tekerek hislerini “Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çığlık atmak istiyorum” diyerek özetledi. Perşembe sabahları yaptığı yayını hatırlatan Tekerek şunları söyledi:

“Yayın başlangıcında Ömer Madra ‘Nasılsın’ diye sorardı. Ben her seferinde ‘İç güveysinden hallice’ derdim. Ben ona sorduğumda ise ‘Harika, muhteşem’ derdi. Yani durum ne olursa olsun asla insanların içini karartmazdı. Bir yandan tabii ki çok hüzünlüyüz ama bu hüznü buradaki insanlarla, dinleyicilerle paylaşmak bize güç veriyor.

Açık Radyo Türkiye'nin çok önemli bir kurumu. Bunu kapatmayı cüret etmiş olmalarını hâlâ aklım almıyor. Ama gerçekten iktidar elinde balta ile ormana girip her şeyi kesiyor, yok ediyor. Benim daha önce çalıştığım gazete kapatıldı. Şu anda çalıştığım medya kurumuna Türkiye'den erişime yasaklı. Açık Radyo’da program yapıyordum, RTÜK burayı da kapattı. Gazetecilere, farklı bir ses sunmak isteyenlere bu ülkede size yer yok diyorlar, boğmaya çalışıyorlar. Ama burada insanlar mücadele ediyor ve dayanışmak gerçekten gücümüzü artırıyor.

"İlk defa sesim titredi"

Bir başka isim yine radyo programcısı ve gazeteci Çiçek Tahaoğlu hislerini “30 senedir Açık Radyo’ya büyüdüğümü söyleyebilirim. Çocukken de evde Açık Radyo dinlenirdi. Son 10 senedir de çeşitli programlar yaptım. Buraya gelirken bu kadar hüzünleneceğimi tahmin etmemiştim ama son yayına katıldık hepimiz ve orada ilk defa sesim titredi. Ama başka bir yol muhakkak bulunacak ve Açık Radyo yaşamaya devam edecek. Bugün şu an bile burada bu kadar insan var. Hepimiz Açık Radyo ile büyüdük. Çok büyük bir değeri var herkes için." sözleriyle dile getirdi.

"Destek şaşırtıcı değil"

Açık Radyo çalışanı teknisyen Acar Reisli “Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum ama şaşırtıcı değil. Çünkü şu ana kadar 1000'in üstünde programcımız oldu. Her yayın döneminde 150’nin üzerinde programımız 200'ün üstünde de programcımız oluyor ki hepsi gönüllü kişiler. Binlerce dinleyicimiz, destekçimiz var. Benim gibi çoğunun üzgün olduğunu tahmin ediyorum şu anda. Umarım tekrar yakında bir araya geliriz. Yakın zamanda tekrar devam edebilmeyi umuyoruz" dedi.

"Açık Radyo’nun geri döneceğine dair umudum var"

Açık Radyo’ya destek vermeye gelen sanatçı Feride Çetin de dayanışmaya vurgu yaptı. Açık Radyo’nun ifade özgürlüğünü ihlal edecek bir şekilde “Ermeni soykırımı” ifadesiyle ceza aldığını hatırlatan Çetin, “Kadınlar sokakta, işçiler sokakta, öğrenciler sokakta, hayvan hakları aktivistleri sokakta. Herkes hak mücadelesi veriyor. Bu direniş Türkiye’nin geleceği için bana güç veriyor. O nedenle Açık Radyo’nun tekrar geri döneceğine dair benim umudum var. Duygusallığa düşmeden hep direnmeliyiz, hep dik durmalıyız, mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
açık radyo RTÜK
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
RTÜK’ün Açık Radyo kararı
4 Temmuz 2024
/haber/rtukun-acik-radyo-karari-297115
Açık Radyo: Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam edeceğiz
4 Temmuz 2024
/haber/acik-radyo-evrensel-gazetecilik-ilkeleri-dogrultusunda-yayin-hayatina-devam-edecegiz-297109
RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası
29 Haziran 2024
/haber/rtuk-ten-ermeni-soykirimi-ifadesi-nedeniyle-acik-radyoya-yayin-durdurma-cezasi-296959
Açık Radyo RTÜK tarafından susturuldu
16 Ekim 2024
/haber/acik-radyo-rtuk-tarafindan-susturuldu-300784
TTB: Açık Radyo’nun lisansının iptali halk sağlığına da zararlı
5 Temmuz 2024
/haber/ttb-acik-radyonun-lisansinin-iptali-halk-sagligina-da-zararli-297160
RTÜK'ün Açık Radyo itirazı reddedildi
9 Ağustos 2024
/haber/rtuk-un-acik-radyo-itirazi-reddedildi-298435
RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını mahkeme kararını beklemeden iptal etmiş
3 Temmuz 2024
/haber/rtuk-acik-radyo-nun-lisansini-mahkeme-kararini-beklemeden-iptal-etmis-297084
515 yurttaştan RTÜK'e Açık Radyo çağrısı: İfade özgürlüğüne daha fazla zarar vermeyin
8 Temmuz 2024
/haber/515-yurttastan-rtuk-e-acik-radyo-cagrisi-ifade-ozgurlugune-daha-fazla-zarar-vermeyin-297248
Açık Radyo’nun lisansının iptal edilmesine tepkiler: RTÜK bir söylem dayatma kuruludur
3 Temmuz 2024
/haber/acik-radyonun-lisansinin-iptal-edilmesine-tepkiler-rtuk-bir-soylem-dayatma-kuruludur-297095
RTÜK'ÜN 'YAYIN DURDURMA' VE 'PARA CEZASI' KARARI
Açık Radyo: Mahkeme yürütmeyi durdurdu
10 Temmuz 2024
/haber/acik-radyo-mahkeme-yurutmeyi-durdurdu-297368
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
RTÜK’ün Açık Radyo kararı
4 Temmuz 2024
/haber/rtukun-acik-radyo-karari-297115
Açık Radyo: Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam edeceğiz
4 Temmuz 2024
/haber/acik-radyo-evrensel-gazetecilik-ilkeleri-dogrultusunda-yayin-hayatina-devam-edecegiz-297109
RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası
29 Haziran 2024
/haber/rtuk-ten-ermeni-soykirimi-ifadesi-nedeniyle-acik-radyoya-yayin-durdurma-cezasi-296959
Açık Radyo RTÜK tarafından susturuldu
16 Ekim 2024
/haber/acik-radyo-rtuk-tarafindan-susturuldu-300784
TTB: Açık Radyo’nun lisansının iptali halk sağlığına da zararlı
5 Temmuz 2024
/haber/ttb-acik-radyonun-lisansinin-iptali-halk-sagligina-da-zararli-297160
RTÜK'ün Açık Radyo itirazı reddedildi
9 Ağustos 2024
/haber/rtuk-un-acik-radyo-itirazi-reddedildi-298435
RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını mahkeme kararını beklemeden iptal etmiş
3 Temmuz 2024
/haber/rtuk-acik-radyo-nun-lisansini-mahkeme-kararini-beklemeden-iptal-etmis-297084
515 yurttaştan RTÜK'e Açık Radyo çağrısı: İfade özgürlüğüne daha fazla zarar vermeyin
8 Temmuz 2024
/haber/515-yurttastan-rtuk-e-acik-radyo-cagrisi-ifade-ozgurlugune-daha-fazla-zarar-vermeyin-297248
Açık Radyo’nun lisansının iptal edilmesine tepkiler: RTÜK bir söylem dayatma kuruludur
3 Temmuz 2024
/haber/acik-radyonun-lisansinin-iptal-edilmesine-tepkiler-rtuk-bir-soylem-dayatma-kuruludur-297095
RTÜK'ÜN 'YAYIN DURDURMA' VE 'PARA CEZASI' KARARI
Açık Radyo: Mahkeme yürütmeyi durdurdu
10 Temmuz 2024
/haber/acik-radyo-mahkeme-yurutmeyi-durdurdu-297368
diğer yazıları
"Açık Radyo açık kalsın"
16 Ekim 2024
"Açık Radyo açık kalsın"
Oba Makarna’da mobbing ve işten çıkarmalar
14 Ekim 2024
Oba Makarna’da mobbing ve işten çıkarmalar
Discord'da günde atılan mesaj sayısı 4 milyar, denetleyen kişi sayısı 150
8 Ekim 2024
Discord'da günde atılan mesaj sayısı 4 milyar, denetleyen kişi sayısı 150
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
Gazeteci Evrim Kepenek, 'soruşturmanın gizliliğini ihlal'den yargılanıyor
27 Eylül 2024
Gazeteci Evrim Kepenek, 'soruşturmanın gizliliğini ihlal'den yargılanıyor
Sayfa Başına Git