RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo, yayınını saat 13.00 itibariyle sonlandırdı.

Son yayına Açık Radyo çalışanları ve 40’ın üzerinde programcı katıldı. Geniş bir dinleyici kitlesi de Açık Radyo’nun İstanbul Tophane’deki istasyonuna giderek destek verdi.

Son konuşmayı Ömer Madra yaptı. “O zaman bitiriyoruz. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine ve destekçilerine teşekkür ederiz. Açık Radyo kâinatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık kalacaktır” dedi. Ardından da Beach Boys’un Good Vibrations şarkısını çaldı.

Madya ve diğer yayıncılar ardından alkışlar eşliğinde radyo istasyonunun avlusuna çıktı.

"Farklı seslere bu ülkede yer yok"

Burada bianet’e konuşan Açık Radyo programcısı, gazeteci, yazar Tuğba Tekerek hislerini “Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çığlık atmak istiyorum” diyerek özetledi. Perşembe sabahları yaptığı yayını hatırlatan Tekerek şunları söyledi:

“Yayın başlangıcında Ömer Madra ‘Nasılsın’ diye sorardı. Ben her seferinde ‘İç güveysinden hallice’ derdim. Ben ona sorduğumda ise ‘Harika, muhteşem’ derdi. Yani durum ne olursa olsun asla insanların içini karartmazdı. Bir yandan tabii ki çok hüzünlüyüz ama bu hüznü buradaki insanlarla, dinleyicilerle paylaşmak bize güç veriyor.

Açık Radyo Türkiye'nin çok önemli bir kurumu. Bunu kapatmayı cüret etmiş olmalarını hâlâ aklım almıyor. Ama gerçekten iktidar elinde balta ile ormana girip her şeyi kesiyor, yok ediyor. Benim daha önce çalıştığım gazete kapatıldı. Şu anda çalıştığım medya kurumuna Türkiye'den erişime yasaklı. Açık Radyo’da program yapıyordum, RTÜK burayı da kapattı. Gazetecilere, farklı bir ses sunmak isteyenlere bu ülkede size yer yok diyorlar, boğmaya çalışıyorlar. Ama burada insanlar mücadele ediyor ve dayanışmak gerçekten gücümüzü artırıyor.

"İlk defa sesim titredi"

Bir başka isim yine radyo programcısı ve gazeteci Çiçek Tahaoğlu hislerini “30 senedir Açık Radyo’ya büyüdüğümü söyleyebilirim. Çocukken de evde Açık Radyo dinlenirdi. Son 10 senedir de çeşitli programlar yaptım. Buraya gelirken bu kadar hüzünleneceğimi tahmin etmemiştim ama son yayına katıldık hepimiz ve orada ilk defa sesim titredi. Ama başka bir yol muhakkak bulunacak ve Açık Radyo yaşamaya devam edecek. Bugün şu an bile burada bu kadar insan var. Hepimiz Açık Radyo ile büyüdük. Çok büyük bir değeri var herkes için." sözleriyle dile getirdi.

"Destek şaşırtıcı değil"

Açık Radyo çalışanı teknisyen Acar Reisli “Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum ama şaşırtıcı değil. Çünkü şu ana kadar 1000'in üstünde programcımız oldu. Her yayın döneminde 150’nin üzerinde programımız 200'ün üstünde de programcımız oluyor ki hepsi gönüllü kişiler. Binlerce dinleyicimiz, destekçimiz var. Benim gibi çoğunun üzgün olduğunu tahmin ediyorum şu anda. Umarım tekrar yakında bir araya geliriz. Yakın zamanda tekrar devam edebilmeyi umuyoruz" dedi.

"Açık Radyo’nun geri döneceğine dair umudum var"

Açık Radyo’ya destek vermeye gelen sanatçı Feride Çetin de dayanışmaya vurgu yaptı. Açık Radyo’nun ifade özgürlüğünü ihlal edecek bir şekilde “Ermeni soykırımı” ifadesiyle ceza aldığını hatırlatan Çetin, “Kadınlar sokakta, işçiler sokakta, öğrenciler sokakta, hayvan hakları aktivistleri sokakta. Herkes hak mücadelesi veriyor. Bu direniş Türkiye’nin geleceği için bana güç veriyor. O nedenle Açık Radyo’nun tekrar geri döneceğine dair benim umudum var. Duygusallığa düşmeden hep direnmeliyiz, hep dik durmalıyız, mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

(HA)