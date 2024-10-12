RTÜK Açık Radyo’nun lisansını iptal etti, sosyal medyadan tepki yağdı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo” sloganı ile 30 yıldır yayın yapan Açık Radyo'nun karasal yayın lisansını iptal etti.

24 Nisan'da "Açık Gazete" programında kullanılan ‘Ermeni soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo'ya 5 kez program durdurma cezası veren Üst Kurul, karara uyulmadığı gerekçesiyle 30 yıllık radyonun lisansını iptal kararı almıştı.

Yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin radyonun açtığı davanın görüldüğü Ankara 21'nci İdare Mahkemesi, söz konusu işlemle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. RTÜK'ün bu karara itirazı reddedilmiş ve radyo yayına devam ettiğini duyurmuştu. Açık Radyo'dan yapılan son açıklamaya göre, 27 Eylül 2024'te aynı mahkeme bu kez “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verildiğini radyoya gönderildi.

Kararı Açık Radyo duyurdu: Geçici bir ayrılık

Açık Radyo’dan yapılan açıklamada konuya dair şöyle denildi:

"Yürütmenin durdurulması isteminin reddine karşı yasal itiraz süreç devam ederken, maalesef, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 03.07.2024 tarih ve 2024/25 nolu toplantısında 16 nolu karar ile alınan; fakat daha evvel verilmiş olan yürütmenin durdurulması kararı sebebiyle tarafımıza tebliğ edilmemiş bulunan “YAYIN LİSANSININ İPTALİ” kararı 11.10.2024 tarihinde yani bugün tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla, 30 yıldır devam eden, 95.0 frekansından yaptığımız karasal yayınımız, tebliğ edilen karar doğrultusunda RTÜK tarafından kapatılacaktır."

"Açık Radyo olarak, yukarıda belirttiğimiz yasal yollar çerçevesinde, karasal yayın hayatımıza ilişkin bu ayrılığın, geçici olacağını ve bir an önce sona ereceğini umuyoruz. Bundan tam bir ay sonra 30. yayın yılına girecek olan Açık Radyo, bugüne dek layık görüldüğü sayısız ödülün de gösterdiği gibi çevre ve iklim mücadelesinden halk sağlığına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çok-kültürlülüğe pek çok alanda sivil sesler için megafon işlevi görmüş; sadece radyo frekanslarıyla da sınırlı kalmayıp tasarımdan edebiyat ve sosyal bilimlere, sahne sanatlarından plastik sanatlara uzanmış bağımsız bir mecra olarak bundan sonra da görevini sürdürecektir. Tüm dinleyicilerimizi, meslek örgütlerini ve uluslararası kamuoyunu, Türkiye'de basın ve yayın özgürlüğü adına telafisi mümkün olmayan bir kayba yol açan bu RTÜK kararına karşı, “kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo” adına bu sefer çok daha net ve gür bir biçimde ses çıkarmaya davet ediyoruz."

"Baskıcı iktidar politikalarının yansıması"

Ayrıca, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Açık Radyo'nun yayınını iptal etmesi sosyal medyada geniş tepki topladı. Kullanıcılar, #AcıkRadyoSusturulamaz etiketiyle paylaşımlar yaparak bu karara karşı çıktı ve durdurulması çağrısında bulundu.

Yeşil Sol Parti de karara tepkisini dile getirerek şu açıklamayı yaptı ve “Toplumsal adalet, demokrasi, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden bir ses olan Açık Radyo'nun susturulması, baskıcı iktidar politikalarının bir yansımasıdır” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Açık Radyo’nun 30 yıllık birikimine ve yayıncılık alanındaki değerine vurgu yaparak tepkilerini sürdürdü. Bazı kullanıcılar, RTÜK'ün teknik bir gerekçeyle bu kararı almasını eleştirirken, iktidarın muhalif sesleri bastırma çabalarına karşı dayanışma mesajları verdi.

Açık Radyo'nun destekçileri, "Zorbalık son bulsun, Açık Radyo açık kalsın" diyerek, bu radyo kanalının kapatılmasına karşı duracaklarını ifade ettiler. Bazı paylaşımlar şöyle:

Yazar Seray Şahiner: "Bütün kara parçalarında..." kainatın tüm seslerini duyuran Açık Radyo'nun karasal yayın lisansı iptal edildi. Sansür hariç değil. #AçıkRadyoSusturulamaz #AçıkRadyo

Hak savunucusu Hacer Foggo: Köylere okul servisi vermeyerek çocukları eğitimden koparan, Halk Eğitim'de öğretmen çalıştırmayarak halka açık eğitimi engelleyen, çocukları, öğretmenleri laik-bilimsel eğitimden uzak tutanlar şimdi "kâinatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini" bize ulaştıran sesi kısmaya çalışıyor..

CHP’li siyasetçi Yüksel Taşkın: Açık Radyo'ya yönelik bu girişim sadece hukuksuz değil alenen sansürcü ve farklı seslere tahammül edemeyen bir anlayıştır. Bu radyoyu dinleyen ve yaşatanlara da büyük bir saygısızlıktır. Açık Radyo'nun yanında olmak ifade özgürlüğünün yanında olmaktır...

Ümit Kıvanç: Açık Radyo'nun insanlığa ve memlekete faydasının yüzde birini bile üretemeyecek acizlikte, düşkünlükte, hıyarlıkta insanlardır onu susturmak isteyenler. Siyasetten çok hasetten yok etmek istiyor bile olabilirler. Olamayacaksınız öyle. Hiç!

Müzisyen Güneş Duru: Dinlediğim tek radyoyu, anonsu “Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo” diyen bir radyoyu da susturdunuz!

Bu vasatlığın güzelliğe, bilgeliğe, çok sesliliğe olan bitmeyen nefretini susarak izlemekten bıkmadınız mı? #açıkradyo

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(EMK)