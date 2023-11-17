RTÜK, 7 kanalda toplam 11 içeriğe ceza kesti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, Flash Haber, KRT, FOX TV, Star TV ve Show TV'de yayımlanan toplam 11 içeriğe ceza kesti.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Düşünce çeşitliliğini sağlamakla görevli RTÜK, tek sesli bir medya düzeninin taşlarını örüyor. Farklı bir ses, eleştirel bir yaklaşımın karşılığı ağır para cezaları. Basın ve ifade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz" dedi.

Keser, kurulun, gazeteci Merdan Yanardağ’ın TELE1'deki "18 Dakika” programındaki ifadeleri nedeniyle iki kez yüzde 3, bir kez de yüzde 5 idari para cezası verdiğini belirtti.

RTÜK’te yine ceza günü

RTÜK, "Kayda Geçsin" programında gazeteci Timur Soykan’ın "Sinan Ateş cinayeti" ve "Nasıl Olacak" programında da gazeteci Bahadır Özgür’ün IŞİD ile ilgili değerlendirmeleri nedeniyle Halk TV’ye iki kez yüzde 3 idari para cezası kesti.

Zafer Arapkirli’nin "Medya Terapi" programında "köprü ve otoyol zamları" ve "Fidan-Blinken tokalaşması" ile ilgili değerlendirmelerinin “eleştiri sınırlarını aştığı”nı iddia eden kurul, KRT’ye iki kez yüzde 3 idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Fatih Ertürk’ün "Başkentte Gündem" programında "5 Bin TL’lik emekli ikramiyesi" ile ilgili değerlendirmeleri, “karar vericilere yönelik eleştiri sınırlarını aştığı” gerekçesiyle Flash Haber’e yüzde 3 idari para cezası verildi.

Kurul ayrıca, "şiddete özendirici ve çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimine aykırı" sahneler gerekçesiyle, "Hudutsuz Sevda" dizisi için FOX TV, "Sakla Beni" dizisi için Star TV ve "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programı için Show TV’ye yüzde 3’er para cezası kesti.

Kararlar oy çokluğuyla alındı.

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(RT)