RSF’den Hrant Dink açıklaması: 18 yılda adalet sağlanmadı

Paris merkezli uluslararası basın özgürlüğünü savunucusu Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Agos Yayı Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin 18. yılında bir açıklama yaptı.

RSF’nin Türkiye Temsilci Erol Önderoğlu geçtiğimiz hafta görülen bir davadaki zaman aşımı kararına dikkat çekti. “Aradan geçen 18 yıla rağmen adalet hala tam olarak yerini bulmuş değil” dedi.

Hrant Dink’in yazıları nedeniyle Genelkurmay ve istihbarat da dahil olmak üzere bazı devlet güvenlik kurumları tarafından açıkça ciddi tehditlere hedef olduğunu belirtip öldürülen gazetecinin hiçbir zaman korunmadığını söyledi. “Öldürülmesinden sorumlu olanların çoğu hala adalet önüne çıkarılmadı” diye ekledi.

Cinayet davasının makul bir süre içinde tam olarak çözülmesi için siyasi irade ve yasal kaynakların bariz eksikliğini hissettiklerini belirten Önderoğlu “Sadece FETÖ’ye mensup olduğundan şüphelenilenlerin yargılanması, sanıkların siyasi olarak ayrıştırılması ve zaman aşımının haksız bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlanan 18 yıl boyunca adalet feda edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye cinayetin tüm sorumlularının adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

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(HA)