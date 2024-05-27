ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 14:05
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 14:21
1 dk Okuma

RSF, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için üçüncü kez UCM’ye gitti

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığı üçüncü şikâyetin nedeni İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecilerin sayısının 100'ü geçmesi ve artmaya devam etmesi. RSF mevcut durumu "Filistin medyasının yok edilmeye çalışılması" olarak tanımlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
RSF, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için üçüncü kez UCM’ye gitti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Gazze’de gazetecilere karşı işlediği savaş suçlarıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üçüncü şikâyetini yaptı. Bu kez 15 Aralık 2023 - 20 Mayıs 2024 arasında dokuz Filistinli gazetecinin öldürülmesinin soruşturulmasını talep etti.

Lahey’e taşınan son dosya, araçlarına düzenlenen saldırıyla ölen Al Jazeera muhabirleri Hamza Dahdouh ve Moustafa Thuraya’yı da kapsıyor. İsrail, terörist olarak nitelendirdiği gazetecilerin drone kullanmalarıyla askerler üzerinde tehdit oluşturduklarını iddia etmişti.

“Filistin medyasının yok edilmeye çalışıldığını” savunan RSF, daha geniş anlamda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü 100'den fazla gazeteciyle ilgili soruşturma yürütülmesini istiyor.

Savaş sürecinde gazetecilerden bazılarının kasıtlı olarak öldürüldüğünü belirten RSF, diğerlerinin ise IDF'nin sivillere yönelik kasıtlı saldırıların 'kurbanı' olduğunu söylüyor.

"İsrail haber alma hakkına saldırıyor"

RSF'nin Savunuculuk ve Yardım Direktörü Antoine Bernard “Cezasızlık sadece Filistin'de değil tüm dünyada gazetecileri tehlikeye atıyor. Gazetecileri öldürenler, çatışma dönemlerinde daha da elzem olan halkın haber alma hakkına saldırıyor” dedi. Bu nedenle de gazetecilerin ölümde sorumluluğu olanlardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

UCM, 5 Ocak'ta RSF'ye gazetecilere karşı işlenen suçların Filistin soruşturmasına dahil edildiğini bildiren bir yazı göndermişti.

bianet, Filistinli gazetecilerle dayanışıyor
bianet, Filistinli gazetecilerle dayanışıyor
26 Şubat 2024

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
CPJ'den yeni rapor: İsrail 22 yılda 20 Filistinli gazeteciyi öldürdü
9 Mayıs 2023
/haber/cpj-den-yeni-rapor-israil-22-yilda-20-filistinli-gazeteciyi-oldurdu-278427
İsrail’in öldürdüğü gazeteci için adalet çağrısı
16 Nisan 2024
/haber/israilin-oldurdugu-gazeteci-icin-adalet-cagrisi-294283
İsrail'in saldırılarında 3 gazeteci yaralandı
12 Nisan 2024
/haber/israil-in-saldirilarinda-3-gazeteci-yaralandi-294165
Gazeteciler, Gazze’de öldürülen meslektaşları için İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı
5 Şubat 2024
/haber/gazeteciler-gazzede-oldurulen-meslektaslari-icin-israil-baskonsoloslugu-onunde-eylem-yapti-291424
Sınır Tanımayan Gazeteciler: Filistinli gazetecileri koruyun
8 Şubat 2024
/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-filistinli-gazetecileri-koruyun-291606
İnsan hakları ışığında gazetecinin işi nedir?
30 Mart 2024
/yazi/insan-haklari-isiginda-gazetecinin-isi-nedir-293607
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in gazetecilere yönelik suçlarını da soruşturacak
13 Ocak 2024
/haber/uluslararasi-ceza-mahkemesi-israil-in-gazetecilere-yonelik-suclarini-da-sorusturacak-290522
Bu yılki Pulitzer Özel Ödülü Gazze'deki gazetecilere
8 Mayıs 2024
/haber/bu-yilki-pulitzer-ozel-odulu-gazze-deki-gazetecilere-295151
17 ülkeden 36 medya kuruluşu Filistinli gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı
1 Mart 2024
/haber/17-ulkeden-36-medya-kurulusu-filistinli-gazeteciler-icin-israil-e-cagri-yapti-292572
“İsrail, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdü”
13 Şubat 2024
/haber/israil-gazze-seridi-ndeki-gazetecilerin-yuzde-10-unu-oldurdu-291764
ilgili haberler
CPJ'den yeni rapor: İsrail 22 yılda 20 Filistinli gazeteciyi öldürdü
9 Mayıs 2023
/haber/cpj-den-yeni-rapor-israil-22-yilda-20-filistinli-gazeteciyi-oldurdu-278427
İsrail’in öldürdüğü gazeteci için adalet çağrısı
16 Nisan 2024
/haber/israilin-oldurdugu-gazeteci-icin-adalet-cagrisi-294283
İsrail'in saldırılarında 3 gazeteci yaralandı
12 Nisan 2024
/haber/israil-in-saldirilarinda-3-gazeteci-yaralandi-294165
Gazeteciler, Gazze’de öldürülen meslektaşları için İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı
5 Şubat 2024
/haber/gazeteciler-gazzede-oldurulen-meslektaslari-icin-israil-baskonsoloslugu-onunde-eylem-yapti-291424
Sınır Tanımayan Gazeteciler: Filistinli gazetecileri koruyun
8 Şubat 2024
/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-filistinli-gazetecileri-koruyun-291606
İnsan hakları ışığında gazetecinin işi nedir?
30 Mart 2024
/yazi/insan-haklari-isiginda-gazetecinin-isi-nedir-293607
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in gazetecilere yönelik suçlarını da soruşturacak
13 Ocak 2024
/haber/uluslararasi-ceza-mahkemesi-israil-in-gazetecilere-yonelik-suclarini-da-sorusturacak-290522
Bu yılki Pulitzer Özel Ödülü Gazze'deki gazetecilere
8 Mayıs 2024
/haber/bu-yilki-pulitzer-ozel-odulu-gazze-deki-gazetecilere-295151
17 ülkeden 36 medya kuruluşu Filistinli gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı
1 Mart 2024
/haber/17-ulkeden-36-medya-kurulusu-filistinli-gazeteciler-icin-israil-e-cagri-yapti-292572
“İsrail, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdü”
13 Şubat 2024
/haber/israil-gazze-seridi-ndeki-gazetecilerin-yuzde-10-unu-oldurdu-291764
Sayfa Başına Git