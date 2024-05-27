RSF, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için üçüncü kez UCM’ye gitti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Gazze’de gazetecilere karşı işlediği savaş suçlarıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üçüncü şikâyetini yaptı. Bu kez 15 Aralık 2023 - 20 Mayıs 2024 arasında dokuz Filistinli gazetecinin öldürülmesinin soruşturulmasını talep etti.

Lahey’e taşınan son dosya, araçlarına düzenlenen saldırıyla ölen Al Jazeera muhabirleri Hamza Dahdouh ve Moustafa Thuraya’yı da kapsıyor. İsrail, terörist olarak nitelendirdiği gazetecilerin drone kullanmalarıyla askerler üzerinde tehdit oluşturduklarını iddia etmişti.

“Filistin medyasının yok edilmeye çalışıldığını” savunan RSF, daha geniş anlamda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü 100'den fazla gazeteciyle ilgili soruşturma yürütülmesini istiyor.

Savaş sürecinde gazetecilerden bazılarının kasıtlı olarak öldürüldüğünü belirten RSF, diğerlerinin ise IDF'nin sivillere yönelik kasıtlı saldırıların 'kurbanı' olduğunu söylüyor.

"İsrail haber alma hakkına saldırıyor"

RSF'nin Savunuculuk ve Yardım Direktörü Antoine Bernard “Cezasızlık sadece Filistin'de değil tüm dünyada gazetecileri tehlikeye atıyor. Gazetecileri öldürenler, çatışma dönemlerinde daha da elzem olan halkın haber alma hakkına saldırıyor” dedi. Bu nedenle de gazetecilerin ölümde sorumluluğu olanlardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

UCM, 5 Ocak'ta RSF'ye gazetecilere karşı işlenen suçların Filistin soruşturmasına dahil edildiğini bildiren bir yazı göndermişti.

bianet, Filistinli gazetecilerle dayanışıyor

(HA)