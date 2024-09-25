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HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 10:07
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 10:26
3 dk Okuma

RSF, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için bir kez daha UCM’ye gitti

Dördüncü ve son başvurunun nedeni Aralık 2023 ve Eylül 2024 tarihleri arasında sekizi öldürülen ve biri yaralanan dokuz gazeteciye yönelik saldırıların RSF tarafından belgelenmesi. Savunu Direktörü Antoine Bernard "Bu cinayetler cezasız kaldığı sürece, faillerinin durması için hiçbir sebep bulunmayacak" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RSF, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için bir kez daha UCM’ye gitti
Fotoğraf: Ali Jadallah/Anadolu Ajansı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusunun Gazze’de işlediği savaş suçlarıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) dördüncü başvurusunu yaptı.

Son başvurunun nedeni RSF'nin İsrail’in Gazze’de Aralık 2023 ve Eylül 2024 tarihleri arasında sekizi öldürülen ve biri yaralanan dokuz gazeteciye yönelik saldırıların hangi şartlarda gerçekleştiğini belgelemiş olması.

RSF Savunu Direktörü Antoine Bernard şikayetle ilgili yaptığı açıklamada İsrail’in bir yılda 140’dan* fazla gazeteciyi öldürdüğünü hatırlattı. “Bu gerçek bir katliam” dedi:

“İşlenen dokuz yeni suç için, kasıtlı hedef almayı ortaya koyan makul gerekçelere ulaştık. Bu cinayetler cezasız kaldığı sürece, faillerinin durması için hiçbir sebep bulunmayacaktır. Gazze'de gazetecilerin korunması cezasızlığa karşı mücadele ile başlar. Mahkemeden bu şikayetleri öncelikli ve acil olarak incelemesini talep ediyoruz. Gazze'deki gazeteciler olmadan, Gazze'de işlenen diğer tüm suçlar hakkında bilgi edinemeyiz. Onları şimdi koruyun!”

Gazetecilere karşı işlenen suçları UCM’ye taşıyan tek örgüt

RSF, UCM’ye ilk şikayetini 1 Kasım 2023’te, ikincisini 22 Aralık’ta ve üçüncüsünü 27 Mayıs 2024’te yapmıştı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan iki şikayetin ardından, UCM savcısı Karim Khan’ın makamı RSF’ye, gazetecilere karşı işlenen suçların Filistin soruşturmasına dahil edildiği konusunda güvence verdi.

UCM’nin gazetecilere karşı işlenen suçları soruşturmasında, RSF’nin 2018’den bu yana yürüttüğü faaliyetler belirleyici bir rol oynadı. RSF, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarıyla ilgili UCM’ne şikayette bulunan uluslararası tek örgüt.

RSF’nin UCM’ye taşıdığı dokuz yeni vaka arasında bulunan Shams News muhabiri Muhammed Mahmud Ebu Şeria, 1 Temmuz 2024’te evinin yakınında çalışırken İsrail saldırısında yedi siville birlikte öldürüldü.

El-Cezire muhabirleri İsmail el-Gûl ve Rami el-Rifi, 31 Temmuz’da görevdeyken arabalarında hedef alınarak öldürüldü. RSF bu trajediyi çevreleyen koşulları ve İsrail’in bu suçu meşrulaştırmak için kullandığı söylemi araştırdı.

18 gün sonra, serbest gazeteci İbrahim Muhareb görev başındayken, bir İsrail tankından açılan iki ateşle “Basın” yazılı yeleğinden vuruldu. Çatışma o kadar şiddetli bir seyir izledi ki, cenazesine ancak ertesi akşam ulaşılabildi.

Kurşun isabet eden meslektaşı Salma al-Qaddoumi saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. RSF’nin sorusu üzerine İsrail ordusu olayın RSF’nin açıkladığı gibi gerçekleşmediğini söylemekle yetindi ancak daha fazla açıklama yapmaya yanaşmadı.

RSF’nin ulaştığı bilgilere göre fotoğrafçı kardeşler Ayman ve İbrahim Muhammed el-Gherbawi de 27 Nisan 2024 tarihinde insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırı sonucu öldürüldü.

RSF, yürüttüğü kapsamlı araştırmalar yoluyla, 2 Kasım ve 23 Aralık 2023 tarihli saldırılarda öldürülen Filistin TV muhabiri Mohammed Abu Hatab ve El-İstiklal muhabiri Mohamed Nasr Abu Huwaidi’nin hedef alınmasına dair gerekçeleri geliştirmesini de sağladı. Örgüt, UCM’nden bu suçların yanı sıra, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 32’si görev başında olmak üzere hedef alınan 140’tan fazla gazetecinin İsrail güçlerince öldürülmesini de soruşturmasını talep ediyor.

Bu dosyaları derlemek için RSF, Gazze’ye uygulanan ablukaya ve iletişim güçlüklerine rağmen sahadaki muhabirleri ve kaynakları tarafından toplanan geniş bir bilgi yelpazesine dayanıyor. Doğrulama sürecini ise elde edilen videolar, referanslar ve çevrimiçi belgeler besliyor.

*Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 173. Gazetecileri, Koruma Komitesi (CPJ) 116’sının ölümünü ve gazeteci olduğunu teyitledi.

Gazze’de savaş: Gazeteciler için tarihin en ölümcül dönemi
Gazze’de savaş: Gazeteciler için tarihin en ölümcül dönemi
8 Temmuz 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze RSF Filistin-İsrail Savaşı
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