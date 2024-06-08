RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire hayatını kaybetti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire 53 yaşında hayatını kaybetti.

Kanser hastası olan Deloire, 2 aydır Paris’teki bir hastanede tedavi görüyordu.

RSF Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Haski, vefat üzerine yaptığı açıklamada “Christophe Deloire, bilgi edinme hakkı açısından kritik bir dönemde organizasyona liderlik etti. Bu temel hakkın savunulmasına yaptığı katkı kayda değer olmuştur. Yönetim Kurulu ailesi ve dostlarının acısını paylaşıyor" dedi.

RSF'nin Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da Deloire'nin hem kendi yargılandığı hem de Cumhuriyet gibi birçok yargılamayı takip etmek için Türkiye'ye geldiğini hatırlattı. Önderoğlu "Christophe Türkiye’de aktif olmakla kalmadı, dünyada RSF seksiyonlarının geliştirilmesine de öncülük etti. Medya özgürlüğü savunuculuğunu klasik bağlamından çıkarılıp özgürlük, dijital platform ve yapay zeka gibi bugün arayışını sürdürdüğümüz birçok medya alanıyla ilgili yasal ve ilkesel çözümler geliştirilmesinde görev aldı. İlgisi ve mücadelemize kattığı ufuk ve derinlik için de ona müteşekkir kalacağım. Bugün tüm RSF ekibi büyük üzüntü yaşıyor" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise X'te Deloire saygı duruşunda bulundu. Macron "Araştırmacı, eğitmen, STK başkanı Christophe Deloire'ın kalbinde gazetecilik vardı. Bu özgür ruh, sınır tanımadan ve dinlenmeden bilgi özgürlüğü ve demokratik tartışma için mücadele etti. Düşüncelerim ailesi ve RSF'deki dostlarıyla birlikte. Onun evrensel mücadelesi bizim mücadelemiz olmaya devam edecek" diye yazdı.

Christophe Deloire hakkında Fransalı gazeteci. 1971'de ülkenin doğusundaki Paray-le-Monial'de doğdu. 2012'den beri Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) genel sekreterliğini yürütüyor. 2008'den 2012'ye kadar Fransa’nın önde gelen okullarından Paris Pantheon-Assas Üniversitesi’ndeki gazeteci eğitim merkezini yönetti. 1998'den 2007'ye kadar haber dergisi Le Point'te araştırmacı muhabir olarak görev yaptı. Ayrıca ARTE ve TF1 TV kanallarında çalıştı, belgesel filmler çekti, birçok yazarın editörlüğünü yaptı. Les islamistes Sont Déjà Là (2004), Sexus Politicus (2006), Circus Politicus (2012), La Matrice (2022) gibi çok satan kitaplar yazdı. Gazetecilik hayatının mücadelesiydi.

(HA)