RSF, Cezayir’de tutuklu Fransalı spor gazetecisi için özgürlük istedi

Cezayir’de “JS Kabylie (JSK)” futbol kulübü yönetici ile yaptığı röportaj nedeniyle Mayıs 2024’te gözaltına alınıp adli kontrol altında tutulan, 29 Haziran 2025’te de “teröre övgü” iddiasıyla yedi yıl hapse mahkum edilen Fransalı gazeteci Christophe Gleizes, girişimler sonuç vermezse yeni yıla hapiste girecek.

So Foot ve Society dergileri için çalışan serbest gazeteci Gleizes, 1980’li yıllarda büyük başarılar elde eden Kabiliye Spor Gençliği (JSK) kulübüyle ilgili bir röportaj gerçekleştirmek için Cezayir’de bulunuyordu. 29 Haziran’da Cezayir’in Tizi Ouzou Mahkemesi, “teröre övgü” ve “ulusal güvenliğini tehdit edecek nitelikte propaganda yayını bulundurmak” suçlamalarından gazeteciyi 7 yıl hapse mahkum etti. Gleizes’in avukatları, 3 Aralık’ta temyiz mahkemesince onanan kararı Yargıtay’a taşıdı.

Annesi Cumhurbaşkanından af istedi

Gazetecinin annesi Sylvie Godard, oğlu için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’dan af prosedürünü işletmesini talep etti.

Cezanın onanmasının hem gazeteci hem de ailesi için “büyük bir şok” yarattığını belirten annesi, “Christophe'un futbolu anlatma tutkusu ve bir spor muhabirinin kariyeri dikkate alındığında bu cezaya anlam veremiyoruz. Oğlum, yazılarında Cezayir halkına ve futboluna karşı saygı ve hayranlığını her zaman göstermiştir. Bu nedenle, ciddiyet içinde ve duygulu halimle, Cezayir Cumhurbaşkanı’ndan ona merhamet göstermesini ve özgürlüğüne kavuşup ailesine kavuşabilmesini rica ettim” şeklinde açıklama yaptı.

RSF’den Bruttin: Bırakın Christophe ailesine kavuşsun

Af talebini “vahim bir adaletsizliğe son verilmesi” adına desteklediklerini ifade eden uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Direktörü Thibaut Bruttin, yargı süreci sona ererken “Bu acı verici duruma insani bir çözüm bulunması” gerektiğini bildirdi.

Bruttin, “Artık Cezayirli yetkilileri, bu davada alınabilecek tek kararı bir an önce almaları için çağırıyoruz: Christophe'yi serbest bırakın ve mümkün olan en kısa sürede ailesinin yanına dönmesine izin verin” şeklinde çağrı yaptı.

Gleizes’in avukatı Emmanuel Daoud ise, meslektaşı Amirouche Bakouri ile birlikte dosyayı Yargıtay’a taşıdıklarını açıkladı.

“İtirazımız, müvekkilimize ziyaretlerimizi sürdürmemizi ve tahliye talebimizi yinelememizi mümkün kılıyor.” diyen Daoud “Af başvurusu kapsamında, serbest bırakılma talebinin yanı sıra ceza indirimi talebi de eklenebiliyor. Psikolojik açıdan da Christophe için her açıdan suçluluğu reddetmek çok önemli, çünkü mahkemeye de söylediği gibi, o sadece işini yapmış ve hiçbir şekilde gazetecilik etik kurallarını ihlal etmemiştir” dedi.

Futbol kulüplerinden dayanışma örnekleri

RSF’nin özgürlüğü için 30 Haziran’da başlattığı imza kampanyası şimdiye kadar 25 bin imza topladı.

Aralarına futbol antrenörleri Vahid Halilhodzic ve Hervé Renard, spor muhabirleri Hervé Mathoux ve Ambre Godillon’un da olduğu kamuoyuna mal olmuş yüzlerce kişi, 16 Temmuz’da Gleizes’in serbest bırakılmasını talep etmişti.

24 Temmuz’da Fransa Bisiklet Turu kapsamında gazetecinin özgürlüğü için dev bir pankart sergilendi. Ağustos’ta Avignon, Couthures sur Garonne ve Rock-en-Seine Festivalleri, gazeteci için düzenlenen eylemlerin merkezi oldu. Doğduğu kent olan Agen’de Belediye, 29 Ağustos’ta Gleizes için büyük bir pankart astı.

29 Eylül’de Fransa’nın 16 gazetecilik okulu (Lille, Paris, Nantes, Strasbourg, Tours, Toulouse, Grenoble vs), tutukluluğunun üçüncü ayında Gleizes için harekete geçti.

20 Kasım’da bu kez, Fransa Ligi’nde mücadele veren dokuz futbol takımı (Nice, Lens, le Paris FC, Lorient, Nantes, Auxerre, Le Havre, vs) tutuklu spor muhabiri için harekete geçti.

29 Kasım’da, aralarında Jean-Michel Aphatie, Benjamin Biolay, Denis Brogniart, Vikash Dhorasoo, Boris Diaw, Raï’ın da olduğu tanınmış 30 kişi, Gleizes’in özgürlüğüne çağrı için seslerini birleştirdi.

(HA)