RSF, Ayşemden Akın için acil koruma istedi

Bugün Kıbrıs internet haber sitesinin genel yayın yönetmeni geçtiğimiz ay boyunca evinden neredeyse hiç çıkmadı. Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın, araştırmaları nedeniyle ölümle tehdit edildiği bir telefon aldığı 30 Nisan'dan bu yana hayatından endişe ediyor. Ertesi gün, kaynağı Hollanda'da suikasta uğradı.

Gazeteci 24 saat koruma talep etmesine rağmen polis her sabah, kocasının çocuğunu okula götürmesine yetecek kadar, sadece 30 dakika devriye geziyor. Yakın korumaya yönelik ısrarlı taleplere rağmen polis “gerekli önlemlerin alındığını” ve “her vatandaşı 7/24 koruduklarını” bildirdi.

Szalai: Kayıtsız kalmayın, Ayşemden Akın’ı koruyun

RSF Avrupa Birliği-Balkanlar Masası Başkanı Pavol Szalai, ciddi önlemler alınması için gazeteciye yönelik bir saldırının beklenmemesi gerektiğini açıkladı. Szalai, yaptığı yazılı açıklamada ölüm tehditlerinin de ciddi şekilde soruşturulmasını talep etti:

"Bir kaynağa suikast, ölüm tehditleri... Gazeteci Ayşemden Akın'a yönelik fiziksel bir saldırı öncesi ortaya çıkan uyarı işaretleri çok sayıda ve ciddidir. Böylesine ciddi riskler karşısında yetkililerin kayıtsız kalması kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs polisini muhabire kalıcı koruma sağlamaya çağırıyoruz. Ayrıca, Ayşemden Akın'ı hedef alan ölüm tehditlerinden sorumlu olanlar, Türk makamlarıyla işbirliği içinde tespit edilmeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır."

"Yolsuzluk dosyasını yayımlamaya devam edersen…"

30 Nisan'da Akın, Türkiye'den yapılan bir aramayla 27 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede gazeteci, sadece Ankara tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye’den memurlar arasındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmaları yayınlamaya devam etmesi halinde ölümle tehdit edildi.

Söz konusu yolsuzluğun 2022 yılında suikasta öldürülen Halil Falyalı'nin karıştığı kara para aklama vakasıyla bağlantılı olduğu bildiriliyor. 1 Mayıs'ta, Falyali'nin ortağı ve Akın'ın haber kaynağı Cemil Önal, sürgünde bulunduğu ve Türk makamlarının iade talebine tabi olduğu Hollanda'da öldürüldü.

Kuzey Kıbrıs, Avrupa özelinde en alt sıralarda yer alan bir ülke olarak, RSF'nin 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 91. sırada yer alarak 2014'ten bu yana en kötü skorunu gerçekleştirdi.

Halil Falyalı’nın muhasebecisi Hollanda’da öldürüldü, Ayşemdem Akın tehdit edildi

(HA)