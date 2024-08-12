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HABER
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 09:40
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 09:40
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Rosatom: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki yangın önemli oranda söndürüldü

Rusya kontrolündeki santralin çevresinde topçu ve İHA saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Rosatom: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki yangın önemli oranda söndürüldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü duyurdu.

Rosatom'dan Rusya haber ajanslarına yapılan açıklamada, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle çıktığı belirtildi.

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“Nükleer terörizm”

Santralin soğutma sistemine önemli hasar veren saldırı sonucu çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu olay Ukraynalı yetkililere ait bir nükleer terörizm olarak nitelendirilebilir," denildi.

Zaporijya'nın Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy de yaptığı yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve bölge için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yangını Rusya’nın çıkardığını söylemişti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda.

Santral, Ukrayna işgali başladıktan kısa bir süre sonra, Mart 2022'de, Rusya’nın kontrolüne geçti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu ve İHA saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor. (TY)

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