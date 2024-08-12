Rosatom: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki yangın önemli oranda söndürüldü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü duyurdu.

Rosatom'dan Rusya haber ajanslarına yapılan açıklamada, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle çıktığı belirtildi.

Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı

“Nükleer terörizm”

Santralin soğutma sistemine önemli hasar veren saldırı sonucu çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu olay Ukraynalı yetkililere ait bir nükleer terörizm olarak nitelendirilebilir," denildi.

Zaporijya'nın Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy de yaptığı yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve bölge için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını belirtti.

• Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yangını Rusya’nın çıkardığını söylemişti.