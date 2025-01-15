Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anılıyor

Bugün, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in "Freikorps" isimli paramiliter grup tarafından öldürülmelerinin yıldönümü.

Devrimcilerin öldürülmeleri, 1919 yılında Berlin'deki Ocak (Spartaküs) Ayaklanması’nın bastırılmasının ardından gerçekleşti. Cinayetlerin arkasındaki isim, Alman Ordusu'nun ilk kurmay subaylarından Waldemar Pabst'tı.

Luxemburg ve Liebknecht’in öldürülmeleri, savaş sonrası halk ayaklanmaları dalgasında belirleyici bir dönüm noktası olarak tarihe geçti ve sosyalizmin Avrupa'nın geri kalanına yayılma umutlarını zayıflattı.

Luxemburg ve Liebknecht eylemine polis saldırdı

“Vardık, varız, var olacağız”

İki devrimcinin öldürülmelerinin 106. yılında, dünyanın dört bir yanından olduğu gibi Türkiye’den de anma mesajları paylaşıldı.

Sosyalist Kadın Meclisleri: “Bugün, Filistin ve Rojava başta olmak üzere pek çok noktada egemenlerin işgal ve imha saldırılarının devam ettiği, savaş ve çatışmaların derinleştiği, emperyalistlerin siyonist işgale yüzlerce milyon dolar döktüğü, silahlanma harcamalarının dünyanın dört bir yanında en yüksek seviyeye ulaştığı koşullarda, Luxemburg ve Liebknecht’in haksız savaşa karşı onurlu duruşları, her zamankinden daha fazla yol gösteriyor. Devrimin kartallarının hatalarından ders çıkararak, devrime duydukları sonsuz inançtan güç alarak, cüretlerini pusulamız yaparak, ayak izlerine basarak yürüyoruz.”

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu: “Onları katledenler ideallerini ve fikirlerini yok edemediler. Bugün onların fikirleri faşizme ve emperyalizme karşı savaşan binlerce devrimcinin yüreğinde birer kıvılcım gibi tutuşuyor.”

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi: “Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanını savaş alanına çevirip ezilenleri birbiriyle çatıştırmaya zorlayan emperyalizme karşı mücadele eden dünya halklarının yüreğinde ve bilincinde yaşıyorlar. Vardık, varız, var olacağız!”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “Onlar; tüm dünya halklarına sömürüye karşı eşitliğin, faşizme karşı demokrasinin, savaşa karşı barışın nasıl savunacağını gösterdiler. Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorlar.”

Toplumsal Özgürlük Partisi: “15 Ocak 1919’da katledilen sosyalist önderler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i saygıyla anıyoruz.”

Rosa Luxemburg'un herbaryum dünyası