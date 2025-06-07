Rönesans Rezidans'ın firari müteahhiti Sırbistan'da ölü bulundu

6 Şubat depremlerinde Hatay'da 269 kişiye mezar olan, onlarca kişinin de enkazda bulunamadığı Rönesans Rezidans'ın statik proje sorumlusu inşaat mühendisi, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan'da ölü bulundu. Coşkun’un kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Antakya Gazetesi’nin haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak şu ana kadar resmî makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı.

Depremlerin ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Coşkun için Adalet Bakanlığı’nın talebiyle Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Cansız bedeni Sırbistan’da bulunan Coşkun’un mafya bağlantılı kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği öne sürüldü. İddia henüz resmî makamlarca doğrulanmadı.

"Cennetten köşe" diye pazarlamıştı

Hatay’ın Antakya ilçesinde “cennetten bir köşe” sloganıyla pazarlanan Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılmıştı. Yaklaşık 250 dairenin bulunduğu rezidansta 700 ila 1000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Hayatını kaybedenler arasında futbolcu Christian Atsu, teknik direktör Taner Savut, voleybolcu Cemal Kütahya ve hakem Devrim Öztürk de bulunuyordu. 269 kişiye mezar olan rezidansda onlarca kişi de kayıplara karışmıştı.

Rönesans Rezidans’ın diğer ortağı Mehmet Yaşar Coşkun ise 10 Şubat 2023’te İstanbul Havalimanı’nda Karadağ’a kaçmak isterken yakalanmış ve 11 Şubat’ta tutuklanmıştı. Savunmasında, “Rönesans Rezidans’ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum” ifadelerini kullanmış, yurt dışı seyahatinin daha önce planlandığını öne sürmüştü.