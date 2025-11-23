ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 14:18
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2025 15:05
1 dk Okuma

Ronahi Gazetesi yeniden yayında

Ronahi, Arapça 1389’uncu, Kürtçe ise 1327’nci sayısıyla basılı yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görsel: MA

Teknik sorunlar nedeniyle bir süreliğine basılı yayınını askıya alan Ronahi gazetesi, üç haftalık aranın ardından yeniden okurlarıyla buluştu.

MA'nın haberine göre, Kuzey ve Doğu Suriye’de yayımlanan gazete, Şehit Herekol Matbaası’nda yaşanan aksaklıklar sebebiyle 1 Kasım’da geçici olarak durdurduğu baskı faaliyetlerine bugün itibarıyla yeniden başladı. Ronahi, Arapça 1389’uncu, Kürtçe ise 1327’nci sayısıyla basılı yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Basılı yayına ara verilen dönemde gazetenin Yayın Kurulu, haber ve dosya içeriklerini resmi web sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden okurlara ulaştırdı.

Ronahi gazetesi haftada altı sayı yayımlıyor. Bunların ikisi Pazar ve Çarşamba günleri basılı olarak çıkarken, diğer sayılara gazetenin internet sitesinden ulaşılabiliyor: https://ronahi.net

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kürt basını Ronahî Ronahi gazetesi
