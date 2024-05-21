Romanyalılar Türkiye'ye vizesiz girebilecek

Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarının ise Romanya'ya seyahat etmek için seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerekiyor.

Ancak, hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahibi olanlar turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaf sayılıyor.

(EMK)