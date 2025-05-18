Romanya'da halk sandık başında

Romanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, oylarını yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında kullanabilecek.

Seçimin ikinci turunda, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion ile Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan yarışıyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre anketlerde, 5 Mayıs'ta yapılan ilk turda oyların yüzde 41'ini alan AUR lideri Simion seçimi önde götürüyor. Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Dan ise ilk turda oyların yüzde 21'ini almıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

(AD)