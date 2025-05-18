ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:38
 ~ Son Güncelleme: 18 Mayıs 2025 13:49
1 dk Okuma

Romanya'da halk sandık başında

Romanya'da 18 milyon seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir kişi sandığa oy atıyor etrafında masalarda oturan gözetmenler var.
Fotoğraf: AA

Romanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, oylarını yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında kullanabilecek.

Seçimin ikinci turunda, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion ile Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan yarışıyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre anketlerde, 5 Mayıs'ta yapılan ilk turda oyların yüzde 41'ini alan AUR lideri Simion seçimi önde götürüyor. Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Dan ise ilk turda oyların yüzde 21'ini almıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
romanya seçim
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git