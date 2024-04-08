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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 10:54
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 11:34
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8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ

Romanlar hakkında bilinen 8 yanlış

"1971'de Romanların eşit hak arayışında, ötekileştirilmeye, ayrımcı tutum ve davranışlara karşı mücadele eden değerlerimizi saygıyla anıyoruz" diyen Romani Godi, Romanlar hakkında bilinen sekiz yanlışı düzeltti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Romanlar hakkında bilinen 8 yanlış

Roman hakları alanında çalışan Romani Godi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Romanlar hakkında bilinen sekiz yanlışı derledi.

"1971'de Romanların eşit hak arayışında, ötekileştirilmeye, ayrımcı tutum ve davranışlara karşı mücadele eden değerlerimizi saygıyla anıyoruz" diyen Romani Godi, ayrımcılığın dilde başlayıp dilde bittiğini belirterek en çok bilinen sekiz yanlışı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Her toplulukta olduğu gibi Romanlarda da iyi ve kötü insanlar vardır. Bir etnik grubu, grubun çeşitli üyelerinin yaptığı eylemler ile değerlendirmek yanlıştır. Romanlar da çeşitli kalıp yargılarla damgalanmakta ve ötekileştirilmektedir."

Ayrımcılığa karşı farkındalık günü

Dünya Romanlar Günü, 1990 yılında Polonya'da toplanan dördüncü Dünya Roman Kongresi'nde alınan kararla 8 Nisan'da kutlanmaya başlandı ve bu karar, 7-12 Nisan 1971'de Londra yakınlarındaki Chelsfield'da toplanan birinci Dünya Roman Kongresi onuruna alındı.

Dünya Romanlar Günü ya da Uluslararası Roman Günü, Roman kültürünün kutlandığı ve Roman halkının karşılaştığı sorunlara ve maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı farkındalığın artırılmaya çalışıldığı bir gün.

(AÖ)

Roman hakları Romani Godi 8 Nisan Dünya Romanlar Günü
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