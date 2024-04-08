Romanlar hakkında bilinen 8 yanlış

Roman hakları alanında çalışan Romani Godi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Romanlar hakkında bilinen sekiz yanlışı derledi.

"1971'de Romanların eşit hak arayışında, ötekileştirilmeye, ayrımcı tutum ve davranışlara karşı mücadele eden değerlerimizi saygıyla anıyoruz" diyen Romani Godi, ayrımcılığın dilde başlayıp dilde bittiğini belirterek en çok bilinen sekiz yanlışı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Her toplulukta olduğu gibi Romanlarda da iyi ve kötü insanlar vardır. Bir etnik grubu, grubun çeşitli üyelerinin yaptığı eylemler ile değerlendirmek yanlıştır. Romanlar da çeşitli kalıp yargılarla damgalanmakta ve ötekileştirilmektedir."

Ayrımcılığa karşı farkındalık günü Dünya Romanlar Günü, 1990 yılında Polonya'da toplanan dördüncü Dünya Roman Kongresi'nde alınan kararla 8 Nisan'da kutlanmaya başlandı ve bu karar, 7-12 Nisan 1971'de Londra yakınlarındaki Chelsfield'da toplanan birinci Dünya Roman Kongresi onuruna alındı. Dünya Romanlar Günü ya da Uluslararası Roman Günü, Roman kültürünün kutlandığı ve Roman halkının karşılaştığı sorunlara ve maruz kaldıkları ayrımcılığa karşı farkındalığın artırılmaya çalışıldığı bir gün.

(AÖ)