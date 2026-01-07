Romani Godi’den Romanlara Yönelik Strateji Belgesi önerileri

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi), Temmuz 2025’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ilettiği "Romanlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın II. Aşaması (2026–2030)" süreci kapsamında hazırladıkları “Alternatif Politika ve Eylem Önerileri Belgesi”ni açıkladı.

32 somut politika ve eylem önerisi

Belge, Roman, Dom, Lom ve Abdal topluluklarının eşit yurttaşlık taleplerini, ayrımcılıkla ve Roman karşıtlığıyla mücadeleyi merkeze alan, katılımcı ve hesap verebilir bir politika çerçevesiyle ele alıyor. Roman topluluklarının karşı karşıya olduğu çok sayıda sorun alanı içerisinden 32 somut politika ve eylem önerisini içeriyor.

Romani Godi, bu belgeyle eğitimden adalete erişime, sağlıktan ayrımcılıkla mücadeleye, kamu kurumlarının Romanlara yönelik politikalarını planlarken hak temelli ve alternatif bir perspektif geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Belge, Roman hak mücadelesine yönelik kalıcı çözümlerin ancak Roman karşıtlığıyla ve her türlü ayrımcılıkla etkin ve kararlı biçimde mücadele edilmesiyle mümkün olabileceğini de vurguluyuyor.

Belgeye buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)