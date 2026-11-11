ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 15:13 11 Kasım 2026 15:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 15:15 11 Kasım 2026 15:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Romangal İpek Fabrikası’nda kadın emeğinin hafızası 21 Kasım’da anlatılacak

Feryal Saygılıgil’in moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte Sare Öztürk ve Seval Öztürk konuşmacı olarak yer alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Romangal İpek Fabrikası’nda kadın emeğinin hafızası 21 Kasım’da anlatılacak
Fotoğraf: Romangal İpek Fabrikası
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Kadın İşçi Dayanışma Derneği, “Kozadan Çıkan Hafıza: Romangal İpek Fabrikası’nda Kadın Emeği” başlıklı araştırma raporunu 21 Kasım 2026’da İstanbul’da düzenlenecek etkinlikle kamuoyuyla paylaşacak.

Bursa’nın üretim tarihinde önemli bir yere sahip olan Romangal İpek Fabrikası’nın geçmişini kadınların gözünden ele alan araştırma, fabrikanın üretim sürecinde önemli rol oynayan kadın işçilerin deneyimlerini, tanıklıklarını ve hafızalarını görünür kılmayı amaçlıyor.

Arşiv belgeleri, tarihsel kaynaklar, fotoğraflar ve sözlü tarih görüşmelerine dayanan araştırma kapsamında fabrikada çalışmış kadınlarla, anneleri fabrikada çalışan kişilerle ve fabrikanın bulunduğu çevrede yaşayanlarla görüşmeler yapıldı. Araştırmayla yalnızca fabrikanın üretim tarihinin değil, kadınların çalışma ve yaşam koşullarının da kayda geçirilmesi hedeflendi.

Dernek, bir fabrikanın tarihinin yalnızca kuruluşu, üretim kapasitesi, mülkiyet değişimleri ve teknolojik gelişmeleri üzerinden anlatılamayacağına dikkat çekerek, makinelerin başında çalışan ve ipeği kozadan ipliğe dönüştüren kadınların hikâyelerinin de emek tarihinin merkezinde yer alması gerektiğini vurguluyor.

Rapor 21 Kasım’da sunulacak

“Kozadan Çıkan Hafıza: Romangal İpek Fabrikası’nda Kadın Emeği” başlıklı araştırma raporunun sunumu, 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı’nda yapılacak.

Feryal Saygılıgil’in moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte Sare Öztürk ve Seval Öztürk konuşmacı olarak yer alacak.

Raporun bulgularının paylaşılacağı ve kadın emeğinin tarih yazımındaki yerinin tartışılacağı etkinlik, Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı, Meşrutiyet Caddesi No: 8, Avrupa Pasajı, Kat 2, Galatasaray/Beyoğlu adresinde düzenlenecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler kayıt formunu doldurabilir.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Romangal İpek Fabrikas feryal saygılıgil Feryal Saylıgil kadın işçi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git