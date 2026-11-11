Romangal İpek Fabrikası’nda kadın emeğinin hafızası 21 Kasım’da anlatılacak

Kadın İşçi Dayanışma Derneği, “Kozadan Çıkan Hafıza: Romangal İpek Fabrikası’nda Kadın Emeği” başlıklı araştırma raporunu 21 Kasım 2026’da İstanbul’da düzenlenecek etkinlikle kamuoyuyla paylaşacak.

Bursa’nın üretim tarihinde önemli bir yere sahip olan Romangal İpek Fabrikası’nın geçmişini kadınların gözünden ele alan araştırma, fabrikanın üretim sürecinde önemli rol oynayan kadın işçilerin deneyimlerini, tanıklıklarını ve hafızalarını görünür kılmayı amaçlıyor.

Arşiv belgeleri, tarihsel kaynaklar, fotoğraflar ve sözlü tarih görüşmelerine dayanan araştırma kapsamında fabrikada çalışmış kadınlarla, anneleri fabrikada çalışan kişilerle ve fabrikanın bulunduğu çevrede yaşayanlarla görüşmeler yapıldı. Araştırmayla yalnızca fabrikanın üretim tarihinin değil, kadınların çalışma ve yaşam koşullarının da kayda geçirilmesi hedeflendi.

Dernek, bir fabrikanın tarihinin yalnızca kuruluşu, üretim kapasitesi, mülkiyet değişimleri ve teknolojik gelişmeleri üzerinden anlatılamayacağına dikkat çekerek, makinelerin başında çalışan ve ipeği kozadan ipliğe dönüştüren kadınların hikâyelerinin de emek tarihinin merkezinde yer alması gerektiğini vurguluyor.

Rapor 21 Kasım’da sunulacak

“Kozadan Çıkan Hafıza: Romangal İpek Fabrikası’nda Kadın Emeği” başlıklı araştırma raporunun sunumu, 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı’nda yapılacak.

Feryal Saygılıgil’in moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte Sare Öztürk ve Seval Öztürk konuşmacı olarak yer alacak.

Raporun bulgularının paylaşılacağı ve kadın emeğinin tarih yazımındaki yerinin tartışılacağı etkinlik, Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı, Meşrutiyet Caddesi No: 8, Avrupa Pasajı, Kat 2, Galatasaray/Beyoğlu adresinde düzenlenecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler kayıt formunu doldurabilir.

(EMK)