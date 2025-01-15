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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 11:11
2 dk Okuma

“Roman kültürünü ‘kostüm’ haline getirmek ayrımcılığı körüklüyor”

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği, Roman kültürünün egzotikleştirilmesinin toplumsal önyargıları beslediğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Roman kültürünü ‘kostüm’ haline getirmek ayrımcılığı körüklüyor”
Fotoğraf: Roman Diyalog Ağı

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) bugün yaptığı açıklamayla Romanlara yönelik ayrımcılığın bazı etkinlikler vasıtasıyla körüklendiğini söyledi.

Derneğin açıklamasında, son dönemde Cadılar Bayramı, doğum günü partileri ve "kız gecesi terapi günleri" gibi etkinliklerde Roman kıyafetlerinin ve kültürel unsurlarının mizah ve eğlence aracı olarak kullanılmasının saygısızlık olduğu ifade edildi.

“Kültürüm bir kostüm değildir”

Derneğin söz konusu ayrımcı yaklaşımların sona ermesi çağrısında bulunduğu açıklaması şöyle:

“Türkiye'de özellikle son dönemde Cadılar Bayramı'nda, ‘kız gecesi terapi günlerinde’ ve doğum günü partiferinde Roman kıyafetlerini ‘kostüm’ olarak giymek ve küçümseyici ifadelerle bunu eğlence ya da mizah unsuru haline getirmek yalnızca Romanlara yönelik bir saygısızlık değil; toplumsal önyargılar' ve nefret söylemlerini yeniden üreten tehlikeli bir yaklaşımdır.

“Roman kıyafetlerini giymek veya ‘Roman gibi davranmak’ güldürmez; aksine, toplumdaki ayrımcılığı ve dışlamayı körükler. Roman kültürü, dili, tarihi ve müziği; ‘kız gecesi terapi günlerinizin’, ‘Roman kostümü giyerek düğüne giriş yapmak isteyen gelinlerin’, mizahınızın ve doğum günü etkinliklerinizin bir parçası değildir ve olmamalıdır!

“Yüzlerce yıllık Roman tarihi ve kültürü bu şekilde egzotikleştirilmeyi, karikatürize edilerek ‘kostüm’ adı altında sunulmayı hak etmiyor. Roman dilini karikatürize etmek, yanlış kelimeler ekleyerek  Romanları aşağılamak kabul  edilemez! Romanların kıyafetleri, müziği ve dili, yüzlerce yıllık bir kültürel mirasın ve kimliğin parçasıdır; günlük eğlencelerinizin malzemesi ya da ‘terap’  adı altında çarpıtılacak bir dekor  değildir. Roman kültürünü ve kimliğini bu tür saygısız yaklaşımlarla araçsallaştırmanızı kabul etmiyoruz!”

Romani Godi hakkında

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği, kısa adı ile Romanes dilinde “Roman Aklı”anlamına gelen Romani Godi, tüzel kişiliğini kazandığı 2022 yılından bu yana Romanların eşit haklara erişimi için faaliyetlerini sürdürüyor.

Romani Godi, Romanların dillerini, tarihlerini, kültürlerini; Romanların yaşadığı eşitsizlikleri ve maruz kaldıkları her türlü tarihsel eylemleri toplumsal hafıza olarak kabul eder ve sosyal barışın inşasını hedefleyerek Roman/Çingene karşıtlığı ile mücadele etmeyi amaçlıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Türkiyeli Romanlar Romani Godi ayrımcılık
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