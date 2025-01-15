“Roman kültürünü ‘kostüm’ haline getirmek ayrımcılığı körüklüyor”

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) bugün yaptığı açıklamayla Romanlara yönelik ayrımcılığın bazı etkinlikler vasıtasıyla körüklendiğini söyledi.

Derneğin açıklamasında, son dönemde Cadılar Bayramı, doğum günü partileri ve "kız gecesi terapi günleri" gibi etkinliklerde Roman kıyafetlerinin ve kültürel unsurlarının mizah ve eğlence aracı olarak kullanılmasının saygısızlık olduğu ifade edildi.

“Kültürüm bir kostüm değildir”

Derneğin söz konusu ayrımcı yaklaşımların sona ermesi çağrısında bulunduğu açıklaması şöyle:

“Türkiye'de özellikle son dönemde Cadılar Bayramı'nda, ‘kız gecesi terapi günlerinde’ ve doğum günü partiferinde Roman kıyafetlerini ‘kostüm’ olarak giymek ve küçümseyici ifadelerle bunu eğlence ya da mizah unsuru haline getirmek yalnızca Romanlara yönelik bir saygısızlık değil; toplumsal önyargılar' ve nefret söylemlerini yeniden üreten tehlikeli bir yaklaşımdır.

“Roman kıyafetlerini giymek veya ‘Roman gibi davranmak’ güldürmez; aksine, toplumdaki ayrımcılığı ve dışlamayı körükler. Roman kültürü, dili, tarihi ve müziği; ‘kız gecesi terapi günlerinizin’, ‘Roman kostümü giyerek düğüne giriş yapmak isteyen gelinlerin’, mizahınızın ve doğum günü etkinliklerinizin bir parçası değildir ve olmamalıdır!

“Yüzlerce yıllık Roman tarihi ve kültürü bu şekilde egzotikleştirilmeyi, karikatürize edilerek ‘kostüm’ adı altında sunulmayı hak etmiyor. Roman dilini karikatürize etmek, yanlış kelimeler ekleyerek Romanları aşağılamak kabul edilemez! Romanların kıyafetleri, müziği ve dili, yüzlerce yıllık bir kültürel mirasın ve kimliğin parçasıdır; günlük eğlencelerinizin malzemesi ya da ‘terap’ adı altında çarpıtılacak bir dekor değildir. Roman kültürünü ve kimliğini bu tür saygısız yaklaşımlarla araçsallaştırmanızı kabul etmiyoruz!”