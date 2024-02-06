Roman Karşıtlığına Dur De Programı başvurularınızı bekliyor

Romanların yaşadığı hak ihlallerine, eşit haklara erişimlerinin engellenmesine, Roman dili ve kültürünün yok olma tehlikesine karşı hak temelli faaliyet yürüten ve kolektif bir hafıza yaratmak üzere çalışan Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi), Romanlarla ilgili hak odaklı haber ve içerik üretimine katkıda bulunmak amacıyla bir atölye programı hayata geçiriyor.

Roman Karşıtlığına Dur De Projesi[1] kapsamında yapılacak atölye programında, medyada yer alan Romanlar ile ilgili haber ve içeriklerde nefret söyleminin engellenmesi, Romanların yaşadığı ihlallerin insan haklarına duyarlı şekilde haberleştirilmesi ve karşı anlatılar geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje içerisinde hangi çalışmalar var?

Atölye programı dört oturumdan oluşuyor:

*Antigypsizm (Roman Karşıtlığı): Kavramsal çerçeve; Antigypsizm’in kamusal yaşamda ve medyadaki tezahürü (Moderasyon: Sinan Gökçen)

*Hak Temelli Gazetecilik: Hak odaklı gazeteciliğin temel özellikleri, ‘haber değeri’ anlayışı, gazetecilik mesleğine yüklediği anlam ve işlev (Moderasyon: Faruk Eren)

*Roman Haklarına Saygılı Habercilik ve Medyanın Dili: Romanlarla ilgili haber ve içerik üretiminde dil kullanımı (Moderasyon: Ebru Uzpeder)

*Roman Haklarına Saygılı Habercilik ve Görsel Malzeme: Romanlarla ilgili haber ve içeriklerde görsel malzemelerin seçimi ve kullanımında gözetilmesi gereken kriterler (Moderasyon: Beril Eski)

Proje kapsamında, Roman sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla bir çalıştay düzenlenerek Roman haklarına saygılı haber ve içeriklerin oluşturulmasında rehberlik edecek bir yayın hazırlanması planlanıyor.

Programa kimler katılabilir?

Bu atölye programı, nefret söylemine karşı şiddetsiz bir dili tercih eden, bu konuda kendini geliştirmeye ve Romanların karşılaştığı hak ihlallerini tanımaya ve anlamaya istekli yerel gazeteciler, bağımsız gazeteciler, içerik üreticileri, dijital medya çalışanları ve haber üretimi yapan sivil toplum örgütü üyeleri ve çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır.

Atölye programı, 2 Mart 2024 Cumartesi günü bir tam gün boyunca İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Katılımcıların programın tamamına katılması beklenmektedir. Katılım ücretsizdir. Programa İstanbul dışından katılımcı (konaklama ve ulaşım masrafları karşılanamadığından) kabul edilemeyecektir.

Atölyeye katılım 12 kişi ile sınırlıdır. Başvuran her kurumu temsilen bir kişi kabul edilecektir. Başvurular, başvuru formunun tam olarak doldurulması, başvuru amaçlarının atölye programı ile örtüşmesi ve cinsiyet dengesi gözetilerek değerlendirilecektir.

Nasıl başvuru yapabilirim?

“Roman Karşıtlığına Dur De Programı” kapsamında planlanan atölye ve çalıştaya dair sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) Hakkında Romani Godi, Romanes’te “Roman Aklı” anlamına gelmektedir. Romani Godi, Romanların eşitsizlik, ayrımcılık, hak ihlalleri, Roman dilinin ve kültürünün yaşadığı yok olma tehlikesini dert eden bir grup genç aktivistin ‘Opre Roma’ sloganı ile 2022 yılı başında çıktıkları bir yolculuktur. Romani Godi; Romanların dillerini, tarihlerini, kültürlerini, Romanların yaşadığı eşitsizlikleri ve maruz kaldıkları her türlü tarihsel eylemleri; bir bütün olarak toplumsal hafıza olarak kabul eder. Romani Godi, Romanların toplumsal hafızasının güçlendirilmesi ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hak temelli çözümler üretilmesi amacıyla izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. Bir inisiyatif olarak yola çıkan Romani Godi, sonraki süreçte Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) adıyla tüzel kişiliğe dönüşmüştür. Romani Godi’nin vizyonu, Romanların, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki durumunu ve Romanlar hakkında yapılan çalışmaları araştırıp; bir hafıza oluşturarak var olan durumun iyileştirilmesi için mücadele etmek. Romani Godi’nin misyonu, Türkiye’deki ve Avrupa’daki Romanların durumlarının iyileştirilmesi için: Romanlar için söylenmiş her sözü, yazılmış her satırı bularak görünür kılmak; Romanlara dair bilgilere ihtiyacı olan herkese doğru ve güvenilir bir kaynak oluşturmak ve Romanlar için çalışma yapmak isteyen herkese yol arkadaşlığı etmek. www.romanigodi.org

[1] Bu çalışma, Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarafından uygulanan; Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi (SAHNE) projesi kapsamında yürütülmektedir.

(EMK)