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HAKLAR
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 11:42
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Roman Haklarına Duyarlı Habercilik Rehberi yayınlandı

Çalışma kapsamında ilk olarak Romanları konu alan haber ve içerikler ile medyada Romanlara yönelik nefret söylemi örnekleri taranarak hak temelli gazetecilik pratiklerine ilişkin durum ve ihtiyacın anlaşılmasına çalışıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Roman Haklarına Duyarlı Habercilik Rehberi yayınlandı

Roman Haklarına Duyarlı Habercilik Rehberi yayınlandı.

Rehber, “Roman Karşıtlığına Dur De!” başlıklı proje çerçevesinde hazırlandı. “Roman Karşıtlığına Dur De!” projesi Türkiye Avrupa Vakfı tarafından uygulanan
Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi (SAHNE) Projesi kapsamında Romani Godi tarafından, Kasım 2023-Mayıs 2024 döneminde gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında ilk olarak Romanları konu alan haber ve içerikler ile medyada Romanlara yönelik nefret söylemi örnekleri taranarak hak temelli gazetecilik pratiklerine ilişkin durum ve ihtiyacın anlaşılmasına çalışıldı.

2 Mart 2024 tarihinde, yerel gazeteciler, bağımsız gazeteciler ve haber üretimi yapan sivil toplum örgütlerini güçlendirmek üzere yapılan atölye programında Antigypsizm’in (Çingene karşıtlığı) kamusal yaşamda ve medyadaki tezahürü; Hak Temelli Gazetecilik İlkeleri, Roman Haklarına Saygılı Habercilik Dili ve Görsel Malzeme Seçimi konuları ele alındı.

Ardından, 27 Nisan 2024 tarihinde, atölye programı katılımcıları, bağımsız gazeteciler ve aralarında Roman derneklerinin de olduğu sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getiren Medyada Roman Karşıtlığı ile Mücadele Çalıştayı’nda, Roman Haklarına Duyarlı Habercilik
Rehberi taslağı üzerine tartışıldı. Fikir ve önerilerin toplanmasının ardından rehbere son şekli verildi.

Roman Haklarına Duyarlı Habercilik Rehberi PDF

(EMK)

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