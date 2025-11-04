ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 16:57
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 17:19
2 dk Okuma

Roman Eğitim Fonu 2026 burs başvuruları başladı

Türkiye'de Roman gençlere sağlanan tek burs olma özelliğini taşıyan programın başvuruları açıldı. 42 lise, 28 üniversite öğrencisi olmak üzere 70 bursiyer seçilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Sıfır ayrımcılık derneği internet sitesi

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından, Avrupa Birliği (AB) ve Roma Education Fund (Roman Eğitim Fonu-REF) desteğiyle yürütülen Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman Öğrenciler için Eğitim Desteğinin ve Fırsatlarının Artırılması (RARE)” Projesi kapsamında Roman öğrencilere yönelik burs başvuruları başladı.

2024 yılından bu yana devam eden proje, 2025–2026 öğretim yılında da lise ve üniversitede eğitimine devam eden Roman gençlere burs desteği sunmayı sürdürüyor. Burs almaya hak kazanan gençler ayrıca mentorluk, destekleyici eğitimler ve kişisel gelişim fırsatlarından da yararlanabilecek.

Hedef eğitime erişimi arttırmak

Roman gençler hem genç olmanın getirdiği engellerle hem de kimliklerinden kaynaklanan ayrımcılıkla aynı anda mücadele ettiğini belirten dernek, eğitime erişimin Roman gençlerin karşılaştığı en temel sorunlardan olduğuna da dikkat çekti.

Proje ile Roman gençlerin eğitime erişiminin artırılması hedefleniyor. Roman lise ve üniversite öğrencilerinin “maddi yükünü hafifletmeyi”, akademik başarılarını artırmayı ve istihdama geçişlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

70 bursiyer seçilecek

Türkiye’de Roman gençlere sağlanan tek burs olma özelliğini taşıyan burs programının değerlendirilmesi sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğine de dikkat ediliyor. 2024 yılından bu yana 60 üniversite ve 120 lise öğrencisine burs, mentorluk, eğitim ve kariyer planlama desteği sağlandı. 2025–2026 öğretim yılında, mezun olan öğrencilerin yerine 70 yeni bursiyer (42 lise, 28 üniversite öğrencisi) seçilecek.

Kimler nasıl başvuracak?

Burs programına başvuracak lise öğrencilerinin Roman olması ve Edirne, İstanbul, İzmir, Hatay veya Malatya illerinden birinde öğrenim görmesi gerekiyor.

Üniversite öğrencileri için başvuru şartları;

Roman olmak ve 2024–2025 akademik yılı itibarıyla ön lisans veya lisans düzeyinde eğitimine devam etmek.

Üniversite öğrencileri için şehir sınırlaması bulunmuyor; Türkiye’nin tüm illerinden başvurular kabul ediliyor.

Burs başvuruları, altı kişiden oluşan bağımsız bir seçici kurul tarafından değerlendiriliyor.

Değerlendirmede aile, gelir ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler ile birlikte akademik performans ve motivasyon temel kriterler arasında yer alıyor.

Burs başvuruları ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2025 saat 23.59

RARE nedir?

Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman Öğrencilere Yönelik Eğitim Desteğinin ve Fırsatlarının Artırılması (RARE), II. Aşama” adlı proje, Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmekte olup, REF Romanya ve REF Sırbistan tarafından yürütülmektedir.

(NÖ)

