Rojnamegerên ku ji bo xwepêşandanên Îmamoglû dihatin darizandin beraat kirin

Ji ber ku çalakiyên li dijî girtina Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû yên li Saraçhaneyê dişopandin, 8 rojnameger hatibûn desteserkirin û piştre doz lê hatibû vekirin. Rojnameger îro derketin pêşberî dadger.
Beriya danişîna duyem a ku wê li 62emîn Dadgeha Cezê û Esliyeyê a Stenbolê pêk bihata, ketina Edliyeya Stenbolê ji ber doza 'Lihevkirina Bajarî' li ser fermana devkî ya Serdozger Akın Gurlek hat girtin.
Welatiyên ku îro ne danişîna wan hebû, endamên çapemeniyê yên ku karta wan a turkuaz nebûn, nûnerên civaka sivîl û şêwirmendên parlamenteran nehiştin ku bikevin edliyeyê.
7 rojnamegerên ku li Saraçhaneyê çalakî dişopandin hatin girtin
Li gorî nûçeya P24ê, nûçegîhanê fotografan ê AFPê Yasin Akgul, nûçegihanê Now Haberê Ali Onur Tosun, nûçegîhanê fotografan ê serbixwe Bulent Kiliç, nûçegîhanê fotografan ê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê Kurtuluş Ari, nûçegîhanê fotografan ê Şaredariya Bakırkoyê Gokhan Kam û rojnamevan Zeynep Kuray, Hayri Tunç û Emre Orman beşdarî danişînê nebûn. Parêzerên wan amade bûn.
Dozgerê danişînê di nêrîna xwe ya li ser esasa dozê de, daxwaza beraetkirina hemû bersûcan kir. Lêbelê, wî nêrîna xwe ne li ser wê yekê amade kiribû ku bersûc rojnamevan in, li gor ku mafê kombûn û xwepêşandanê mafekî destûrî ye amade kiribû.
Piştî vê dadgehê biryara beraeta rojnamegeran da.
Di serdegirtinên malan de gelek rojnameger hatin desteserkirin
(HA/AY)