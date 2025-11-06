TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 6 Mijdar 2025 08:46
 ~ Nûkirina Dawî: 6 Mijdar 2025 10:20
2 xulek Xwendin

Rojnameger Yavuz Oghan, Şaban Sevînç, Soner Yalçin û Batûhan Çolak hatin desteserkirin

Burhanettin Bulutê CHPî, "Ma dema desteserkirin tune, di destê sibê de polîs çima li malên wan bûn? Çima dest danîn ser telefonên wan?

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Rojnameger Yavuz Oghan, Şaban Sevînç, Soner Yalçin û Batûhan Çolak hatin desteserkirin

Rojnameger Yavuz Oghan û Şaban Sevinç îro serê sibê ji bo îfadeyê birin Şaxa Têkoşîna Li Dijî Sûcên Darayî ya Rêvebiriya Emniyetê a Stenbolê.

Li gorî agahiyên di çapemeniyê de belav bûne, di çarçoveya operasyona ku derdora saet 06:00ê sibê dest pê kir de, di malên her du rojnamegeran de lêgerîn pêk anîn û dest danîn ser telefonên wan. Hûrgiliyên lêpirsînê hîn nehatine eşkerekirin.

Soner Yalçın û Batuhan Çolak jî birin emniyetê

Sibeha heman rojê, Derhênerê Weşana Giştî yê OdaTVê Soner Yalçın û Derhênerê Weşana Giştî yê Aykiriyê Batuhan Çolak jî ji bo girtina îfadeyên wan ji aliyê polîsan ve birin emniyetê.

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê têkildarî mijarê daxuyaniyek weşand. Serdozgeriyê diyar kiriye ku di çarçoveya lêpirsîna Şaredarê Stenbolê Ekrem Îmamoglû de ji bo îfadeyê bang li rojnameger Soner Yalçin, Şaban Sevinç, Asli Aydintaşbaş, Ruşen Çakir, Yavuz Oghan û Batuhan Çolak hatiye kirin. Rojnameger bi îdiaya ku “bi qestî agahiyên derew belav kirine”, “alîkariya rêxistina sûc kirine” tên sûcdarkirin.

Burhanettin Bulut, Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Têkiliyên bi Medya û Gel re ê Partiya Gel a Komarî (CHP) ji bo mijara navborî  li ser medyaya civakî bertek nîşanî da.

Bulut weha got:

"Rojnameger Yavuz Oghan, Şaban Sevinç û Batuhan Çolak di saetên serê sibê de bi operasyonekê  ji bo îfadeyê birin emniyetê.

"Dema desteserkirin nîne, ma di destê sibê de polîs çima li malên wan bûn? Çima dest danîn ser telefonên wan? Ma nikribûn ji bo îfadeyê bang li rojnamegeran bikira da ku biçûyan li Emniyetê îfade bidan?”

