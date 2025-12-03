TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
Dîroka Weşanê: 3 Kanûn 2025 08:53
 ~ Nûkirina Dawî: 3 Kanûn 2025 09:34
3 xulek Xwendin

Rojnameger Tugçe Yilmaz: Tişta ku li vir tê darizandin pîşeyê min e

"Di demekê ku nîqaşên aştiyê berdewam dikin de, darizandina min a tenê ji ber nûçeyekî ku min çêkiriye, tê wateya çavtirsandinê.”

Hikmet Adal

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Hikmet Adal

Hikmet Adal

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Tugçe Yilmaz: Tişta ku li vir tê darizandin pîşeyê min e

Jii ber hevpeyvîna wê ya bi ciwanên Ermenan re derbarê edîtora bianetê Tugçe Yilmazê de bi îdiaya ku “dewleta Komara Tirkiyeyê piçûk xistiye(TCK 301)” doz hatibû vekirin. Danîşîna dozê duh pêk hat.

Danişîn li 2emîn Dadgeha Cezê û Esliyeyê a Stenbolê ku li Çaglayanê ye pêk hat. Parêzerên Yilmazê, Deniz Yazgan, Batîkan Erkoç ji Komeleya Xebatê Medya û Hiqûqê (MLSA) û Elif Ergin ji Sendîkaya Rojnamevanên Tirkiyeyê (TGS) li danişînê amade bûn.

Girseyek qelebalix ji bo danişînê bişopîne hatibûn. Dost û hevalên Yilmazê, rojnamevan, nûnerên civaka sivîl û rêxistinên azadiya derbirînê di salona dadgehê de cihên xwe girtin. Profesorê Tenduristiya Gel Onur Hamzaoglu, Nûnerê Tirkiyeyê yê Rojnamegerên Sînornenas(RSF) Erol Onderoğlu û, Nûnerê Tirkiyeyê yê Komîteya Parastina Rojnamevanan (CPJ) Ozgur Ogret danişîn şopandin.

Berî ku danişîn dest pê bike, dadger ji ber ku salon gelek piçûk bû kesên li salonê li pêyan xwestin danişînê bişopîne kirin der. Piştre danişînê bi tespîtkirina nasnameyê dest pê kir.

Edîtora bianetê Tugçe Yilmaz serbest bû
Edîtora bianetê Tugçe Yilmaz serbest bû
4 Hezîran 2025

"Tu bingehek qanûnî nîne"

Yilmaz li dijî îdianameyê parastina xwe kir û got, "Sedema ku ez îro li vir im ew e ku weke rojnamegerek piştî ku min azadiya xwe ya derbirînê ya bi qanûnan parastî ye bikar anî, giliyê min li CIMERê hatiye kirin."

Parastina Yilmazê weha ye:

"Dema ez diçûm mala xwe polîsan ez rawestandim û bi gumana 'revê' şevek desteserkirî mam. Piştre jî fêr bûm ku ez weke sûcdareke bi pergala kontrolkirina rû a dijîtal şopandin e. Ev tenê di rêzefîlmek polîsiyea bi senaryoyek xirab de dikare çêbibe.”

Di demekê ku nîqaşên aştiyê berdewam dikin de, darizandina min a tenê ji ber nûçeyekî ku min çêkiriye, tê wateya çavtirsandinê. Divê ez bi bîr bixim ku pêvajoyek aştiyê bi Ermenistanê re jî berdewam dike. Piştî gelek salan, Serokwezîrê Ermenistanê Paşînyan li ser vexwendina Serokkomar hat Tirkiyeyê û naha tê payîn ku deriyên sînor vebin û bazirganî di navbera her du welatan de dest pê bike.

Ji ber vê yekê, ez dixwazim destnîşan bikim ku tişta ku li vir tê darizandin pîşeyê min e ku min ji sala 2015an vir ve her roj bi heman kelecan û meraqê vî karê xwe dikim. Wekî kesek ku tenê hewl dide ku pîşeyê xwe baştir bike, ez bawer dikim ku bingehek qanûnî tune ku ez ji bo mijarek wusa nakok û nezelal were darizandin.”

Yilmazê daxwaza beraeta xwe kir û axaftina xwe bi bîranîna Hrant Dink bi dawî kir, ku ew jî di TCK 301ê de  hate darizandin û paşê hate kuştin.

Di îfadeya emniyetê de ji edîtora bianetê Tugçe Yilmazê xebatên wê yên rojnamegeriyê hat pirsîn
Di îfadeya emniyetê de ji edîtora bianetê Tugçe Yilmazê xebatên wê yên rojnamegeriyê hat pirsîn
28 Mijdar 2024

Her weha piştre parêzerên Yilmazê Denîz Yazgan û Batihan Erkoç parastin kirin.

Dadwer ji dozger nêrîna wî a derbarê esasê de xwest. Dozger ji bo nêrîna xwe amade bike daxwaza demê kir. Dadgehê daxwaza dozger pejirand û danişîn taloqî saet 14:30ê 21ê Nîsana 2026an kir.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
tuğçe yılmaz Bianet dadkirina rojnamegeran
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Astengiya aboriyê a li pêşiya lêgerîna edaletê: Xerciyên pisporan ên di dozên jîngehê de bi mîlyonan e
29 Tebax 2025
Astengiya aboriyê a li pêşiya lêgerîna edaletê: Xerciyên pisporan ên di dozên jîngehê de bi mîlyonan e
“Wergirtina telîfê nabe hêcet ji bo sûcdarkirina bi endametiya rêxistinê”
12 Tebax 2025
“Wergirtina telîfê nabe hêcet ji bo sûcdarkirina bi endametiya rêxistinê”
Ji ber Meşa Rûmetê doz li rojnameger û aktîvîstan hat vekirin
7 Tebax 2025
Ji ber Meşa Rûmetê doz li rojnameger û aktîvîstan hat vekirin
Rojnameger Ercument Akdenîz tehliye nebû
31 Tîrmeh 2025
Rojnameger Ercument Akdenîz tehliye nebû
Selçûk Kozagaçli duh ji girtîgehê derket û îro hat desteserkirin
17 Nîsan 2025
Selçûk Kozagaçli duh ji girtîgehê derket û îro hat desteserkirin
Biçe serûpelê