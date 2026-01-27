TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 27.01.2026 11:55 27 Çile 2026 11:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.01.2026 11:57 27 Çile 2026 11:57
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnameger Sedef Kabaş hat desteserkirin

Sedema desteserkirina Kabaşê parvekirinên wê yên li ser medyaya civakî hatine nîşandan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Sedef Kabaş hat desteserkirin

Rojnameger Sedef Kabaş hate desteserkirin. Parêzerê wê Ugur Poyraz, derengiya şevê bi parvekirinekê ragihand ku muwekîla wî, Sedef Kabaşê telefonî wî kiriye û gotiye ew hatiye desteserkirin.

Piştre, Serdozgeriya Komarî ya Anadoluyê ya Stenbolê daxuyaniyek weşand û ragihand ku Kabaş ji ber parvekirinên ku wê li ser platforma medyaya civakî Xê kiriye hatiye desteserkirin. Dozgeriyê îdia kir ku Kabaşê sûcên "heqareta li Serokkomar û teşwîqkirina sûc" kiriye.

Ji ber vê yekê, di çarçoveya lêpirsîna berdewam de, di 27ê Kanûna Paşîna 2026an de li dijî Kabaşê biryara desteserkirinê hat dayîn

Tê payîn ku wê Kabaşê îro bibin edliyeyê.

Kabaş di sala 2022an de hatibû girtin

Rojnamevan Sedef Kabaş di sala 2022an de bi tohmeta ku "heqaret li Serokkomar kiriye" hatibû girtin. 49 rojan di girtîgehê de mabû û di danişîna yekem de 2 sal û 4 meh cezayê girtîgehê lê hatibû birîn, tehliye bûbû.

Her weha Kabaş ji ber parvekirinek li ser medyaya civakî ya di 8ê Sibata 2024an de, doz lê hatibû vekirin û heta sê salan cezayê girtîgehê dihat xwestin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
sedef kabaş Girtina Rojnamegerên Jin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê