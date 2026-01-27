Rojnameger Sedef Kabaş hat desteserkirin

Rojnameger Sedef Kabaş hate desteserkirin. Parêzerê wê Ugur Poyraz, derengiya şevê bi parvekirinekê ragihand ku muwekîla wî, Sedef Kabaşê telefonî wî kiriye û gotiye ew hatiye desteserkirin.
Piştre, Serdozgeriya Komarî ya Anadoluyê ya Stenbolê daxuyaniyek weşand û ragihand ku Kabaş ji ber parvekirinên ku wê li ser platforma medyaya civakî Xê kiriye hatiye desteserkirin. Dozgeriyê îdia kir ku Kabaşê sûcên "heqareta li Serokkomar û teşwîqkirina sûc" kiriye.
Ji ber vê yekê, di çarçoveya lêpirsîna berdewam de, di 27ê Kanûna Paşîna 2026an de li dijî Kabaşê biryara desteserkirinê hat dayîn
Tê payîn ku wê Kabaşê îro bibin edliyeyê.
Kabaş di sala 2022an de hatibû girtin
Rojnamevan Sedef Kabaş di sala 2022an de bi tohmeta ku "heqaret li Serokkomar kiriye" hatibû girtin. 49 rojan di girtîgehê de mabû û di danişîna yekem de 2 sal û 4 meh cezayê girtîgehê lê hatibû birîn, tehliye bûbû.
Her weha Kabaş ji ber parvekirinek li ser medyaya civakî ya di 8ê Sibata 2024an de, doz lê hatibû vekirin û heta sê salan cezayê girtîgehê dihat xwestin.
