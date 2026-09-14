TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 14.09.2026 15:28 14 Îlon 2026 15:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.09.2026 15:30 14 Îlon 2026 15:30
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Rojnameger Pinar Gayipa ku 7,5 meh in girtî bû, di danişîna yekem de hat berdan

Gayipê di parastina xwe de got: "Ji me tê xwestin ku em bêdeng bimînin, ji ber ku ez jî bêdeng nebûm têm darizandin."

Hikmet Adal

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Hikmet Adal

Hikmet Adal

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Pinar Gayipa ku 7,5 meh in girtî bû, di danişîna yekem de hat berdan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Editora Ajansa Nûçeyan a Etkinê (ETHA) Pinar Gayip ku di operasyona meha Sibatê a li dijî sosyalîstan de hatibû desteserkirin û paşê hatibû girtin, îro cara yekem derket pêşberî dadger.

23emîn Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê bi şertê qedexeya derketina derveya welat biryara berdana Gayipê da.

Danişîna ku li Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê pêk hat, di saet 10.52an de dest pê kir. Cîgira Serokê Giştî yê Partiya Kedê û Parlamentera Dîlokê Sevda Karacayê û gelek rojnamegeran danişîn şopandin.

Gayip ji Girtîgeha Jinan a Bakırkoyê anîn danişînê. Gayipê li dijî îdîanameyê parastina xwe kir û got ku dozger, sûcdariyên li ser wê ji xebatên rojnamegeriyê çêkirine.

“Rojnamegerî kirasê ji agir e”

Gayip bi van gotinan dest bi parastina xwe kir: “Di van rojên ku axaftinên me yên li ser telefonê yên ji bo şopandina nûçeyan û pereyên çayê wekî hêceta endamtiya rêxistina terorê tên nîşandan, ez spasiya kesên ku bi min re di nav piştevaniyê de ne dikim. Ji bo me rojnamegerên şoreşger, sosyalîst û mixalîf, rojnamegerî kirin kirasê ji agir e.”

Gayipê Musa Anter, Metin Goktepe, Hrant Dink û Kadri Bagdu bibîranî û behsa rojnamegerên ku li herêmên şer hatine kuştin kir.

Serokê dadgehê ji Gayipê xwest ku behsa sûcdariyên di îdîanameyê de bike û Gayipê jî bersiv da û weha got: “Ez parastina rojnamegeriyê dikim, tîka dikim ku nebirin.”

“Li bendê ne ku em bêdeng bimînin”

Gayip ku fêmkirina xwe ya rojnamegeriyê li ser nûçeyên xwe meşand, got: “Li bendê ne ku em bêdeng bimînin, ez jî ji ber ku bêdeng nemam têm darizandin.”

Gayipê diyar kir ku wê tengasiya debarê ya kedkaran, şert û mercên xebatê yên karkeran û têkoşîna gundiyên ku axa xwe diparêzin kiriye nûçe û wiha domand:

“Ji me re dibêjin ‘Vê nekin nûçe.’ Dibêjin dev ji sendîkayên ku mafên karkerên li ber xwe didin diparêzin berdin, nûçeyên sendîkaya zer çêbikin. Dibêjin dev ji gundiyên ku xwedî li axa xwe derdikevin berdin.”

Gayipê bal kişand ser pêvajoyên darizandinê yên rojnameger Alican Uludag, İsmail Ari û Yildiz Tarê jî û got ku rojnamegerî bûye mijara sûcdariyê.

Gayipê weha got, “Ez heft meh û nîv e ji ber ku min ev nûçe çêkirine girtî me”.

Dozger xwest Gayîp girtî bimîne

Gayıp diyar kir ku bêyî îfadeya wê bê girtin sewqî dadgehê hatibû kirin, bêyî ku dozger bibîne hatibû girtin û di lêkolînên girtîbûnê de bi mehan hewl daye ku fêm bike ka bi çi tê sûcdarkirin.

Piştî parastina Pinar Gayipê dozger nêrîna xwe pêşkeş kir û xwest Pinar Gayip girtî bimîne.

Parêzeran li dijî nêrînê parastina xwe kirin û daxwaza tehliyeya Pinar Gayipê kirin.

Dadgeh biryara tehliyeyê da û doz taloqî 7ê Kanûna Pêşîn kir.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Pinar Gayip etha Ajansa Nûçeyan a Etkînê
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber...

bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayımlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Tevî biryara xwe fesixkirinê ya PKKê hêceta taloqkirina tehliyeya Yildirim: “Dibe ku bi rêxistinê re têkiliya xwe bidomîne”
7 Îlon 2026
Tevî biryara xwe fesixkirinê ya PKKê hêceta taloqkirina tehliyeya Yildirim: “Dibe ku bi rêxistinê re têkiliya xwe bidomîne”
Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
25 Tebax 2026
Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
Cemre Nayir di danişîna yekem de bi şertê kontrola edlî serbest bû
2 Hezîran 2026
Cemre Nayir di danişîna yekem de bi şertê kontrola edlî serbest bû
Hewldana 78an: Divê Taksîm bi qanûnî bibe Qada 1ê Gulanê
28 Nîsan 2026
Hewldana 78an: Divê Taksîm bi qanûnî bibe Qada 1ê Gulanê
Rojnameger Tugçe Yilmaz: Tişta ku li vir tê darizandin pîşeyê min e
3 Kanûn 2025
Rojnameger Tugçe Yilmaz: Tişta ku li vir tê darizandin pîşeyê min e
Biçe serûpelê