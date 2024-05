Rojnameger Nûrcan Yalçin û Derya Us serbest bûn

Duh(6ê Gulanê) danê sibehê li Amedê polîsan bi ser malan de girtin û rojnameger Derya Us û Nûrcan Yalçin jî di nav de 7 kes desteserkirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê karûbarên îfadegirtinê yên li Emniyetê yên desteserkiriyan bi dawî bû û birin Edliyeya Amedê hatin.

Rojnameger Nûrcan Yalçin û Derya Ûs hatin desteserkirin

Dozgeriyê xwest ku rojnameger Us û Yalçin jî di nav de her 7 kes jî bi şertê kontrola edlî were berdan û şand Dadgeriya Cezê û Aştiyê ya Nobedar.

Kesên desteserkirî bi îdiayên “Endamtiya rêxistinê” û “Muxalefeta lidijî qanûna pêşîlêgirtina fînansmaniya rêxistinê” hatibûn sûcdarkirin.

Dadgehê her 7 kes jî bi şertê “kontrola edlî” berdan.

Di çarçoveya heman dosyayê de Dîlan Polat Dîrîn a ku pitika wê ya 11 mehî hebû jî hatibû desteserkirin. Dîrîn jî duh bi şertê kontrola edlî serbest bûbû.

(HA/AY)