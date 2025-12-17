Rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn dê li Stenbolê bên bibîranîn

Rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn, dema geşedanên li Bendava Tişrînê û Qereqozaxê yên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dişopandin, di 19ê Kanûna 2024an de hatin qetilkirin.
Rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn dê di salvegera qetilkirina xwe de li Stenbolê bên bibîranîn.
Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) û Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) dê di 19ê Kanûnê de li Şaxa Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Stenbolê daxuyaniyê bidin.
Civîn, dê saet di 11.00’ê de bi dirûşma “Çapemeniya azad nayê bêdengkirin” were dayin.
Daştan û Bîlgîn di encama êrişa balafira bêmirov a biçek (SÎHA) ya Tirkiyeyê de hatibûn qetilkirin. Ajokarê wesayîtê Ezîz Hec Bozan jî birîndar bûbû.
