DW: Dîroka Weşanê: 17.12.2025 12:03 17 Kanûn 2025 12:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.12.2025 12:18 17 Kanûn 2025 12:18
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn dê li Stenbolê bên bibîranîn

DFG û MKG wê di 19ê Kanûnê de li Şaxa Komeleya Mafên Mirovan a Stenbolê daxuyaniyê bidin. Daxuyanî dê saet di 11.00’ê de bi dirûşma “Çapemeniya azad nayê bêdengkirin” were dayin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn dê li Stenbolê bên bibîranîn
Fotograf: MA

Rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn, dema geşedanên li Bendava Tişrînê û Qereqozaxê yên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dişopandin, di 19ê Kanûna 2024an de hatin qetilkirin.

Rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bîlgîn dê di salvegera qetilkirina xwe de li Stenbolê bên bibîranîn.

Rojnameger Nazîm Daştan û Cîhan Bîlgîn hatin qetilkirin
20 Kanûn 2024

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) û Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) dê di 19ê Kanûnê de li Şaxa Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Stenbolê daxuyaniyê bidin.

Civîn, dê saet di 11.00’ê de bi dirûşma “Çapemeniya azad nayê bêdengkirin” were dayin.

Daştan û Bîlgîn di encama êrişa balafira bêmirov a biçek (SÎHA) ya Tirkiyeyê de hatibûn qetilkirin. Ajokarê wesayîtê Ezîz Hec Bozan jî birîndar bûbû.

IFJ: Em dixwazin berpirsiyarên êrişê hesab bidin
20 Kanûn 2024
Rêxistinên pîşeyî ji bo kuştina rojnamegeran bertek nîşanî Tirkiyeyê dan
20 Kanûn 2024

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Nazım Daştan Cihan Bilgin dfg
