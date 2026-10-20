Rojnameger Murat Agirel jî di nav de 15 kes hatin girtin

Lêpirsîna ku Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê li ser îdiaya ku du hemwelatiyên Almanyayê “bi rêya şîrketên ku li nava welêt û derveyî welêt hatine avakirin, gelek pereyên ku çavkaniya wan ne diyar e birine” daye destpêkirin, berdewam dike.
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Di operasyona ku di çarçoveya lêpirsînê de hat lidarxistin de, rojnameger Murat Agirel, kurê Parlamenterê Erzincanê yê Partiya Nû Mustafa Sarıgul, Omer Sarigul û hevjîna Mustafa Sarigulya berê Aylin Kotil jî di nav de 15 hatibûn desteserkirin.
Piştî îfadeyên li emniyetê 15 gumanbar derketin pêşberî dozger. Dozger Omer Sarıgul, Ozgur Bolukbaşi, Sadullah Ergun, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Ozata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Agirel û Mehmet Ali Aslan bi daxwaza girtinê şandibû dadweriya cezê û aştiyê. Her weha 2 kes jî bi daxwaza şertê kontrola adlî şandibûn.
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
Li gorî agahiyên ku hatine stendin, ji bo her 15 gumanbaran jî biryara girtinê hate dayîn.
(Mİ/AY)