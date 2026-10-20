TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.10.2026 09:11 20 Cotmeh 2026 09:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.10.2026 09:15 20 Cotmeh 2026 09:15
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnameger Murat Agirel jî di nav de 15 kes hatin girtin

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tê birêvebirin de 15 kes hatibûn desteserkirin. Omer Sarıgul, Aylin Kotil û rojnameger Murat Agirel jî di nav de 15 hatin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Murat Agirel jî di nav de 15 kes hatin girtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Lêpirsîna ku Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê li ser îdiaya ku du hemwelatiyên Almanyayê “bi rêya şîrketên ku li nava welêt û derveyî welêt hatine avakirin, gelek pereyên ku çavkaniya wan ne diyar e birine” daye destpêkirin, berdewam dike.

Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
16 Cotmeh 2026

Di operasyona ku di çarçoveya lêpirsînê de hat lidarxistin de, rojnameger Murat Agirel, kurê Parlamenterê Erzincanê yê Partiya Nû Mustafa Sarıgul, Omer Sarigul û hevjîna Mustafa Sarigulya berê Aylin Kotil jî di nav de 15 hatibûn desteserkirin.

Piştî îfadeyên li emniyetê 15 gumanbar derketin pêşberî dozger. Dozger Omer Sarıgul, Ozgur Bolukbaşi, Sadullah Ergun, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Ozata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Agirel û Mehmet Ali Aslan bi daxwaza girtinê şandibû dadweriya cezê û aştiyê. Her weha 2 kes jî bi daxwaza şertê kontrola adlî şandibûn.

Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
16 Cotmeh 2026

Li gorî agahiyên ku hatine stendin, ji bo her 15 gumanbaran jî biryara girtinê hate dayîn.

(Mİ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin Murat Agirel
nûçeyên pêwendîdar
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
16 Cotmeh 2026
/haber/aylin-kotil-u-omer-sarigul-hatin-desteserkirin-324471
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
16 Cotmeh 2026
/haber/rojnameger-murat-agirel-hat-desteserkirin-324470
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
16 Cotmeh 2026
/haber/aylin-kotil-u-omer-sarigul-hatin-desteserkirin-324471
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
16 Cotmeh 2026
/haber/rojnameger-murat-agirel-hat-desteserkirin-324470
Biçe serûpelê