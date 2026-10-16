TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.10.2026 08:58 16 Cotmeh 2026 08:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.10.2026 09:01 16 Cotmeh 2026 09:01
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin

Derbarê sedema desteserkirina Agirel de hîn daxuyaniyeke berfireh nehatiye dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Rojnameger Murat Agirel ji ber nûçeyên xwe yên têkildarî lêpirsîna fonê cezayê zîndanîkirina li malê stendibû. Agirel di saetên sibehê de hat desteserkirin. Agirel piştî lêgerîna li mala wî birin Emniyeta Stenbolê.

Derbarê sedema desteserkirina Agirel de hîn daxuyaniyeke berfireh nehatiye dayîn.

Rojnameger Bahadir Ozgur jî piştî tayînkirina qeyûm a ji bo Halk TVyê, duh di çarçoveya lêpirsîna fonê ya ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tê meşandin de bi tohmeta ku “nihêniya lêpirsînê binpê kiriye” hatibû desteserkirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Murat Agirel desteserkirina rojnamegeran
nûçeyên pêwendîdar
Rojnameger Bahadir Ozgur hat desteserkirin
Îro 10:33
/haber/rojnameger-bahadir-ozgur-hat-desteserkirin-324478
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
Îro 09:14
/haber/aylin-kotil-u-omer-sarigul-hatin-desteserkirin-324471
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Rojnameger Bahadir Ozgur hat desteserkirin
Îro 10:33
/haber/rojnameger-bahadir-ozgur-hat-desteserkirin-324478
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
Îro 09:14
/haber/aylin-kotil-u-omer-sarigul-hatin-desteserkirin-324471
Biçe serûpelê