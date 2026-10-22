Rojnameger li dijî zextan dê dakevin kolanan

Rojnameger, rêxistinên çapemeniyê û welatiyên ku xwedî li mafê wergirtina agahiyan, rojnamegeriyê û azadiya çapemeniyê derdikevin dê dakevin kolanan.
Bi banga saziyên pîşeyî yên çapemeniyê, li dijî zextên li ser rojnameger û saziyên medyayê dê di 24’ê Cotmehê Roja Şemiyê de li 10 bajaran çalakî bên lidarxistin.
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
Çalakî dê li Stenbol, Enqere, Îzmîr, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Kocaeli, Wan û Amedê bê kirin û dê bi awayekî hemwext be.
Sendîkaya Rojnamegerên Tirkiyeyê (TGS), DİSK Basın-İş, Cemiyeta Rojnamegeran, Konseya Çapemeniyê, Komeleya Rojnamegerên Hevdem (ÇGD), Cemiyeta Rojnamegeran a Îzmîrê (İGC), Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Fıratê (DFG) û saziyên din ên di qada rojnamevaniyê de kar dikin, bi dirûşma “Ji sansurê re na, ji nûçeyê re azadî” bang kirin. Saziyan ji bo tevlî çalakiyan bibin bang li hemû aliyan kir, ji partiyên siyasî heta sendîkayan, ji baroyan heta rêxistinên mafên mirovan û civaka sivîl.
Xê, hesabê Halk TVyê yê ku 3 milyon şopînerên wê hene sansûr kir
Cih û saetên çalakiyên 24ê Cotmehê wiha ne:
Stenbol: Peykerê Boga(Ga) ya Kadıkoyê, saet 13.00. Meş dê ji Peykerê Ga heta Qada Kadıkoyê bidome. Piştre jî dê daxuyaniyê bê dayîn..
Enqere: Xaçerêya Kolejê, saet 14.00. Meş dê ji Xaçerêya Kolejê dest pê bike û ber bi Kolana Sakaryayê bidome û piştre jî dê daxuyanî bê dayîn.
Îzmîr: Pêş Navenda Çandê ya Turkan Saylan a Alsancakê, saet 14.00.
Wan: Kolana Hunerê , saet 14.00. Meş ji Kolana Hunerê destpê dike dê ber bi qada bajêr bidome û piştre jî daxuyanî wê bê dayîn.
Edene: Pêş Abîdeya Çapemeniyê ya li Parka Hunermendan, saet 13.00.
Eskişehir: Koprubaşi, saet 14.00.
Amed: Pêş Adliyeyê, saet 14.00. Meş ji ber Adliyeyê destpê dike û piştre dê daxuyanî bê dayîn.
Antalya: Pêş Peykerê Attalos, saet 14.00.
Bursa: Qada Şehrekustu ya Osmangaziyê, saet 14.00.
Kocaeli: Parka Ugur Mumcu ya İzmitê, saet 14.00.
(HA/AY)