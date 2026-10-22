TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 22.10.2026 08:07 22 Cotmeh 2026 08:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.10.2026 08:12 22 Cotmeh 2026 08:12
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rojnameger li dijî zextan dê dakevin kolanan

Saziyên pîşeyî yên çapemeniyê, li dijî desteserkirin, cezayên zindanîkirina li malê û girtina rojnamegeran, tayînkirina qeyûman ji bo saziyên medyayê û astengkirinan, 24ê Cotmehê roja Şemiyê dê li 10 bajaran dakevin kolanan. Rêxistinan bang li rojnameger û hemû kesên ku xwedî li mafê wergirtina agahiyan derdikevin kir ku tevlî çalakiyan bibin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnameger li dijî zextan dê dakevin kolanan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Rojnameger, rêxistinên çapemeniyê û welatiyên ku xwedî li mafê wergirtina agahiyan, rojnamegeriyê û azadiya çapemeniyê derdikevin dê dakevin kolanan.

Bi banga saziyên pîşeyî yên çapemeniyê, li dijî zextên li ser rojnameger û saziyên medyayê dê di 24’ê Cotmehê Roja Şemiyê de li 10 bajaran çalakî bên lidarxistin.

Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
7 Cotmeh 2026

Çalakî dê li Stenbol, Enqere, Îzmîr, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Kocaeli, Wan û Amedê bê kirin û dê bi awayekî hemwext be.

Sendîkaya Rojnamegerên Tirkiyeyê (TGS), DİSK Basın-İş, Cemiyeta Rojnamegeran, Konseya Çapemeniyê, Komeleya Rojnamegerên Hevdem (ÇGD), Cemiyeta Rojnamegeran a Îzmîrê (İGC), Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Fıratê (DFG) û saziyên din ên di qada rojnamevaniyê de kar dikin, bi dirûşma “Ji sansurê re na, ji nûçeyê re azadî” bang kirin. Saziyan ji bo tevlî çalakiyan bibin bang li hemû aliyan kir,  ji partiyên siyasî heta sendîkayan, ji baroyan heta rêxistinên mafên mirovan û civaka sivîl.

Xê, hesabê Halk TVyê yê ku 3 milyon şopînerên wê hene sansûr kir
Xê, hesabê Halk TVyê yê ku 3 milyon şopînerên wê hene sansûr kir
21 Cotmeh 2026

Cih û saetên çalakiyên 24ê Cotmehê wiha ne:

  • Stenbol: Peykerê Boga(Ga) ya Kadıkoyê, saet 13.00. Meş dê ji Peykerê Ga heta Qada Kadıkoyê bidome. Piştre jî dê daxuyaniyê bê dayîn..

  • Enqere: Xaçerêya Kolejê, saet 14.00. Meş dê ji Xaçerêya Kolejê dest pê bike û ber bi Kolana Sakaryayê bidome û piştre jî dê daxuyanî bê dayîn.

  • Îzmîr: Pêş Navenda Çandê ya Turkan Saylan a Alsancakê, saet 14.00.

  • Wan: Kolana Hunerê , saet 14.00. Meş ji Kolana Hunerê destpê dike dê ber bi qada bajêr bidome û piştre jî daxuyanî wê bê dayîn.

  • Edene: Pêş Abîdeya Çapemeniyê ya li Parka Hunermendan, saet 13.00.

  • Eskişehir: Koprubaşi, saet 14.00.

  • Amed: Pêş Adliyeyê, saet 14.00. Meş ji ber Adliyeyê destpê dike û piştre dê daxuyanî bê dayîn.

  • Antalya: Pêş Peykerê Attalos, saet 14.00.

  • Bursa: Qada Şehrekustu ya Osmangaziyê, saet 14.00.

  • Kocaeli: Parka Ugur Mumcu ya İzmitê, saet 14.00.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Azadiya çapemeniyê Azadiya derbirînê çalakî rojnameger
nûçeyên pêwendîdar
Hesabê Xê yê Yenî Yaşamê hat astengkirin
21 Cotmeh 2026
/haber/hesabe-xe-ye-yeni-yasame-hat-astengkirin-324675
Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin
15 Cotmeh 2026
/haber/pisti-tayinkirina-qeyum-hemu-hesaben-medyaya-civaki-yen-halk-tvye-hatin-astengkirin-324433
Hesabê Xê ê Ajansa Mezopotamyayê hat astengkirin
14 Cotmeh 2026
/haber/hesabe-xe-e-ajansa-mezopotamyaye-hat-astengkirin-324407
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
7 Cotmeh 2026
/haber/dadgehe-biryara-astengkirina-hesabe-xe-e-bianete-da-324195
Malpera MAyê cara 44emîn hat astengkirin
6 Cotmeh 2026
/haber/malpera-maye-cara-44emin-hat-astengkirin-324169
DFG: Di meha Îlonê de 3 hezar û 491 hesab û naverokên medyaya civakî hatin astengkirin
5 Cotmeh 2026
/haber/dfg-di-meha-ilone-de-3-hezar-u-491-hesab-u-naveroken-medyaya-civaki-hatin-astengkirin-324085
Edîtorê bianetê Hikmet Adal jî di nav de hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin
2 Cotmeh 2026
/haber/editore-bianete-hikmet-adal-ji-di-nav-de-hesaben-xe-yen-6-rojnamegeran-hatin-astengkirin-324011
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Hesabê Xê yê Yenî Yaşamê hat astengkirin
21 Cotmeh 2026
/haber/hesabe-xe-ye-yeni-yasame-hat-astengkirin-324675
Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin
15 Cotmeh 2026
/haber/pisti-tayinkirina-qeyum-hemu-hesaben-medyaya-civaki-yen-halk-tvye-hatin-astengkirin-324433
Hesabê Xê ê Ajansa Mezopotamyayê hat astengkirin
14 Cotmeh 2026
/haber/hesabe-xe-e-ajansa-mezopotamyaye-hat-astengkirin-324407
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
7 Cotmeh 2026
/haber/dadgehe-biryara-astengkirina-hesabe-xe-e-bianete-da-324195
Malpera MAyê cara 44emîn hat astengkirin
6 Cotmeh 2026
/haber/malpera-maye-cara-44emin-hat-astengkirin-324169
DFG: Di meha Îlonê de 3 hezar û 491 hesab û naverokên medyaya civakî hatin astengkirin
5 Cotmeh 2026
/haber/dfg-di-meha-ilone-de-3-hezar-u-491-hesab-u-naveroken-medyaya-civaki-hatin-astengkirin-324085
Edîtorê bianetê Hikmet Adal jî di nav de hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin
2 Cotmeh 2026
/haber/editore-bianete-hikmet-adal-ji-di-nav-de-hesaben-xe-yen-6-rojnamegeran-hatin-astengkirin-324011
Biçe serûpelê