TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 22.10.2026 07:19 22 Cotmeh 2026 07:19
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.10.2026 07:24 22 Cotmeh 2026 07:24
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnameger İsmail Ari hat girtin

Nûçegîhanê BirGunê İsmail Ari, ji ber lêpirsîna ku li ser giliyê Serokê berê yê RTUKê Ebubekir Şahin hatibû destpêkirin, îfade da. Dozger bi tohmeta ku “bi zanayî agahiyên xapînok belav kiriye” xwest Ari bê girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Rojnameger İsmail Ari hat girtin
Fotograf: İsmail Ari / Instagram
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ari di çarçoveya lêpirsîna ku li ser giliyê Serokê berê yê RTUKê Ebubekir Şahin hatibû destpêkirin de pêr hatibû desteserkirin û şev li Emniyeta Enqereyê mabû.

Ari duh di saet 10.00an de birin edliyeyê. Îfadedana wî ya li dozgeriyê saet di 12.00an de dest pê kir û nêzîkî saetekê dewam kir. Dozger bi tohmeta ku “bi zanayî agahiyên xapînok belav kiriye” bi daxwaza girtinê rojnameger Ari sewqî dadgeriyê kir.

Jêpirsîna İsmail Ari ya li dadgehê saet di 16.00an de dest pê kir. Dadgehê biryara girtina rojnamevanî da.

75 roj di girtîgehê de mabû

İsmail Ari di 21ê Adara 2026an de ji bo serdana malbata hevjîna xwe çûbû Tokatê û li wir di çarçoveya lêpirsîneke din a Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê de hatibû desteserkirin.

Ari bi tohmeta ku “bi zanayî agahiyên xapînok di nav gel de belav kiriye” hatibû girtin û 75 roj di Girtîgeha Sincanê de mabû.

Ari di 5ê Hezîrana 2026an de di danişîna yekem a li 2emîn Dadgeha Cezayê Asliyeyê a Enqereyê de derketibû pêşberî dadger. Tevî ku dozger xwestibû ku girtina wî berdewam bike jî, dadgehê biryara berdana wî dabû.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
ismail arı girtina rojnamegeran desteserkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê