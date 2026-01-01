TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 01.01.2026 09:58 1 Çile 2026 09:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.01.2026 10:03 1 Çile 2026 10:03
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rojnameger Huseyîn Aykol koça dawî kir

Rojnameger û nivîskar Huseyîn Aykol xwîn li ser mejiyê wî rijiya bû ji 14ê Cotmehê vir ve li nexweşxaneyê derman dibû. Aykol koça dawî kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Mamosteyê Çapemeniya Azad rojnameger û nivîskar Huseyîn Aykol di 14ê Cotmehê de li mala xwe ya li Enqereyê, xwîn li ser mejiyê wî rijiya bû û rakiribûn Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Sîncanê.

Huseyîn Aykolê ji 14ê Cotmehê vir ve li beşa nexweşiyên giran dihat dermankirin koça dawî kir.

Li gorî rojnameya Yenî Yaşamê Aykol di saetên destpêkê yên sala nû de koça dawî kiriye.

Demîrtaş û Mizrakli ji bo rojnameger Huseyîn Aykol name şandin
10 Mijdar 2025

Derbarê Huseyîn Aykolî de

Li Salîhlîyê (navçeya Manîsayê) ji dayik bû. Piştî Koleja Îzmîrê xelas kir 3 salan li Zanîngeha Enqerê di Beşa Tipê û dîsa di heman zanîngehê da  4 sal jî li Faqulteya Zanistên Civakî xwend. Beriya bûyerên 12ê Îlonê di weşanxaneya Serê da tercimanî û edîtorî kir.

Kovara Teorî û Pratîkê bi tirkî çap kir. Serdema 12ê Îlonê da nêzikê 10 sal di girtîgehê da ma dûv re dîsa vegeriya karê rojnamegerî û weşangeriyê.

Saziya rojnameya Rastiya Gel ya ku di salên 90an da hatibû weşandin de xebitî. Di rojnameyên Ozgur Ulke, Ozgur Gundem, Ozgurlukçu Demokrasî, Yenî Yaşam de jî xebatên xwe domand.

Aykolî piranî li ser edîtoriya nûçeyên  jiyanê kiriye lê hîn rojnameya da karê gerînendetiya weşanên giştî kiriye, werger û berhemên wî yê mafên nivîskariyê hene.

(AY)

