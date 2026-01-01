Rojnameger Huseyîn Aykol koça dawî kir

Mamosteyê Çapemeniya Azad rojnameger û nivîskar Huseyîn Aykol di 14ê Cotmehê de li mala xwe ya li Enqereyê, xwîn li ser mejiyê wî rijiya bû û rakiribûn Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Sîncanê.
Huseyîn Aykolê ji 14ê Cotmehê vir ve li beşa nexweşiyên giran dihat dermankirin koça dawî kir.
Li gorî rojnameya Yenî Yaşamê Aykol di saetên destpêkê yên sala nû de koça dawî kiriye.
Demîrtaş û Mizrakli ji bo rojnameger Huseyîn Aykol name şandin
Derbarê Huseyîn Aykolî de
Li Salîhlîyê (navçeya Manîsayê) ji dayik bû. Piştî Koleja Îzmîrê xelas kir 3 salan li Zanîngeha Enqerê di Beşa Tipê û dîsa di heman zanîngehê da 4 sal jî li Faqulteya Zanistên Civakî xwend. Beriya bûyerên 12ê Îlonê di weşanxaneya Serê da tercimanî û edîtorî kir.
Kovara Teorî û Pratîkê bi tirkî çap kir. Serdema 12ê Îlonê da nêzikê 10 sal di girtîgehê da ma dûv re dîsa vegeriya karê rojnamegerî û weşangeriyê.
Saziya rojnameya Rastiya Gel ya ku di salên 90an da hatibû weşandin de xebitî. Di rojnameyên Ozgur Ulke, Ozgur Gundem, Ozgurlukçu Demokrasî, Yenî Yaşam de jî xebatên xwe domand.
Aykolî piranî li ser edîtoriya nûçeyên jiyanê kiriye lê hîn rojnameya da karê gerînendetiya weşanên giştî kiriye, werger û berhemên wî yê mafên nivîskariyê hene.
(AY)