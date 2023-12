Rojnameger: Hevalên me serbest bikin

Rêxistinên rojnamegeran, beriya danişînên rojnamegerên girtî Dîcle Muftuoğlû, Sedat Yilmaz û Abdurrahman Gokî li Stenbol, Enqere û Amedê civînên çapemeniyê pêk anîn.

Li Stenbolê Komeleya Rojnamegeran a Dîcle û Firatê (DFG), Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKGD) û Disk Basin-İş bi hev re civîn saz kirin ku Sendîkaya Rojnamegeran a Tirkiyeyê (TGS) û Komeleya Xebatên Medya û Hiqûqê (MLSA) û gelek rojnamegeran piştgirî da.

Di dema civînê de li salonê pankartek hat daliqand ku li ser wê bi zimanê tirkî “Çapemeniya azad nayê bêdengkirin” hatibû nivîsûn. Her weha rojnamegeran kaxizên li ser wan "Em ê dest ji rastiyan bernedin”, "Rojnamegeran serbest bikin”, "Em pênûsa Gûrbetelliyê ya nayê şikandin in” nivîsîbûn û fotografên rojnamegerên girtî hildan.

Nûçegîhanê MAyê Abdûrrahman Gok wê 5ê Kanûna Pêşiyê li Amedê û Hevseroka DFGyê Dîcle Muftuoglû wê 7ê Kanûna Paşiyê li Dadgeha 5an a Cezayê Giran a Amedê bên dadgehkirin. Edîtorê MAyê Sedat Yilmaz jî wê 14ê Kanûna Paşiyê li Dadgeha 4an a Cezayê Giran a Amedê bê dadgehkirin.

Civîn li navenda DISK Basin-İşê pêk hat û Midûra Kar û Barên Ajansa Mezopotamyayê (MA) Dîren Yûrtseverê metna hevpar xwend.

Yûrtseverê diyar kir ku “Di meha kanûnê de dozên rojnamegeran ên herî zêde balê dikişinin, rojnamegerên ku ji azadiya xwe bêpar hatine hiştin Hevseroka Komeleya Rojnamegerên Dîcle û Firatê (DFG) Dîcle Muftuoglu û Edîtorê Ajansa Mezopotamyayê Sedat Yilmaz û Abdurrahman Gok in.”

Yûrtseverê daxwaz kir ku Dîcle Mûftuoglû, Sedat Yilmaz û Abdûrrahman Gok tahliye bibin û bang li rojnamegeran kir ku beşdarî danişînan bibin:

“Hevalên me ji ber karên xwe tên cezakirin”

“Hevalên me yên rojnameger ku xebatên wan ên rojnamegeriyê wekî sûc tên dîtin, ji aliyê raya giştî ve tên naskirin, nûçeyên ku di raya giştî de deng vedane çêkirine. Her wiha rojnamegerên ku nûçeyên baş û serkeftî çêkirine nin. Ji xwe hevalên me yên rojnameger ji ber van nûçeyên xwe yên serkeftî tên darizandin û cezakirin. Ji ber ku rojnamegeriya rast dikin tên darizandin û cezakirin. Wekî din ji ber ku şopdar û kedkarên kevneşopiya Çapemeniya Azad in raste rast dibin hedef.

“Lewra di cîhanê de kesên rojnamegeriya baş dikin, tên xelatkirin. Ji aliyê her kesî ve tên pîrozkirin. Her kes qimeteke mezin dide wan. Hevseroka DFG’ê Dicle Muftuoglu ji aliyê Free Pres Umlimited ku saziyek navneteweyî ye û navenda wê li Hollandayê ye, hêjayî xelata ‘Rojnamegera herî bi hêz û berxwedêr’ hat ditin. Lê mixabin li Tirkiyeyê rojnamegerên baş li girtîgehan tên girtin û cezakirin.

“Ev jî têrê nake, em tên astengkirin û sankurkirin. Em bi lêdan û tundiyê re rû bir û dimînin. Der barê me de lêpirsîn û doz tên vekirin. Em tên cezakirin. Ji xeynî 3 hevalên me yên girtî, tenê di meha kanûnê de dê 40 rojnameger derkevin pêşberî dadger. Ev dîmen bi sere xwe rastiya ku em tînin ziman piştrast dike.

“Ji ber van sedeman em dixwazin ku ev xerabî bi dawî bibe. Em weke rojnamgerên ku mafê ragihandin û agahdarkirina gel diparêzin, em vê rêveçûna xerab qebûl nakin. Em girtina rojnamegeran, zext, tundî û sansura li ser organên medya û çapemeniyê red dikin. Rojnameger mahkûkî şertên xerab tên kirin. Ev jî têr nake, rojnameger bêkar tên hiştin. Em ‘Zagona Dezenformanyonê’ ku di raya giştî de wekî zagona ‘Sansurê’ tê zanîn, wekî rêbaza rejîma îstîbdatê dibînin.

“Em van hemû zagon û polîtikayan red dikin. Em berî her tiştî ji rojnamegerên girtî re azadiyê dixwazin. Em dixwazin hevalên me yên rojnameger Dicle, Sedat û Abdurrahman di dîrokên jor ku danişîna wan bê dîtin de, demildest serbest bên berdan. Ji bo ev yek pêk bê jî divê di serî de hempîşeyên me, rêxistinên çapemeniyê yên neteweyî û navneteweyî hemû hêz û saziyên demokratîk bi rojnamegeran re din ava piştevaniyê de bin. Em bang li her kesî dikin ku di roja danişîna hevalên me yên rojnameger de li Edliyeya Amedê amade bibin.

Hevserokê DFGyê Serdar Altan, Serokê Giştî yê DISK Basin-Îşê Farûk Eren, Sekretera Giştî ya Sendîkaya Rojnamegeran a Tirkiyeyê (TGS) Banû Tûna, Edîtora Ajansa Nûçeyan a Etkînê (ETHA) Nadiye Gurbuz û rojnameger û nivîskar Ayşe Duzkanê jî daxwaza hevkariyê kir. (FD)