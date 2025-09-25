Rojnameger Heval Arslan li Belçîkayê hat desteserkirin

Di êvara 22ê Îlonê de pêşkeşvana Medya Haber TVyê rojnameger Heval Arslan li Ninoveya Belçîkayê hate desteserkirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Arslan bêyî biryara dadgehê hatiye desteserkirin, dest danîne ser hemû alavên wê û lêgerîna tazî lê ferz kirine û ew xistin hucreyê.
DFGê têkildarî mijarê daxuyanî da û weha got:
Pêşkêşvana Medya Haber TVyê Heval Arslan li qereqoleke polîsan li Ninoveya Belçîkayê, hate desteserkirin. Arslan bêyî biryara dadgehê hate desteserkirin. Dest danîn ser hemû alavên wê û lêgerîna tazî lê ferz kirine û xistin hucreyekê. Piştî desteserkirinê, gef li Arslanê hate xwarin ku ew ê radestî Fransayê û dûv re jî radestî Tirkiyeyê were kirin.
Heval Arslana ku biryar dabû ku li Belçîkayê bijî da ku karê xwe yê rojnamegeriyê bidomîne, di mehên borî de serlêdana penaberiyê kir. Hîn ne diyar e ka gelo ew ê mafê penaberiyê werbigire ger radestî Fransayê were kirin an na.
Her weha Heval Arslan bi xetereya radestkirina Tirkiyeyê re rû bi rû ye, ku li wir gelek doz û biryarên girtinê li dijî wê hene.
Em desteserkirina hevkara xwe Heval Arslanê, ku bi salan e li Ewropayê rojnamevan e, qebûl nakin. Em daxwaza bidawîanîna vê pêkanîna neqanûnî û berdana wê dikin.
Rojnamevan Heval Arslan di heman demê de endama damezrîner a Komeleya Jinên Kurd (RO-JIN) e ku li Belçîkayê ava bû û endama desteya wê ya rêveber e. Niha li navenda dersînorkirinê ya li Bruggeyê tê ragirtin.
RO-JINê jî têkildarî mijarê daxuyaniyek da û diyar kir ku heke Heval Arslan radestî Fransayê bê kirin, rewşa wê ya penaberiyê ne diyar e û rîsk heye ku teslîmî Tirkiyeyê bê kirin.
Di daxuyaniyê de wiha hate gotin:
“Helwesta bê edalet a Fransayê ya li hemberî çapemeniya Kurd tê zanîn. Şandina Heval Arslan ji bo Fransayê xeteriyê bi xwe re tîne ku radestî dewleta Tirk bê kriin. Ji ber vê yekê jî fikarên me cidî ne. Weke Komeleya Rojnamevanên Jin ên Kurd RO-JIN em dixwazin dawî li vê bêhiqûqiyê bê anîn û Heval Arslan serbest bê berdan.”
Derbarê Heval Arslanê de
Heval Arslan ku ji sala 2003'yan û vir ve li Roj TV, Med Nûçe û Medya Haber TV’yê xebitî, herî dawî li Medya Haber TV’yê bultena nûçeyan pêşkêş dikir. Heval Arslan ku li Fransayê mezin bû û ji beşa çapemenî-weşanê mezûn bû, salên dûr û dirêj rojnamevanî kir.
(AY)