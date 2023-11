Rojnameger Firat Can Arslan hat berdan

Nûçegihanê Ajansa Mezopotamya Firat Can Arslan di 25ê Tîrmehê de di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Amedê de bi îdiaya ku “wezîfedarên dewletê hedef nîşan daye” hatibû girtin. Danişîna doza Arslanî îro pêk hat.

Rojnameger Firat Can Arslan bi tohmeta ku “kesên ku di têkoşîna dijî terorê de wezîfedar bûne, hedef nîşan daye” tê darizandin.

Arslan ji Girtîgeha Sîncanê ya Enqereyê bi rêya Sîstema Deng û Dîmenî (SEGBÎS) beşdarî danişîna li 4emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê pêk hatî, bû. Parastina Arslan parêzer Şevîn Kaya, Resûl Temûr û Çîgdem Kozanê kir.

Her weha nûnerên Komeleya Rojnamevanan a Dîcle Firatê (DFG) û MLSAyê jî dozê dişopînin.

Piştî tespîta nasnameyê danişînê dest pê kir. Arslan parastina xwe kir û destnîşan kir ku ew bi darizandinek “trajîkomîk” re rû bi rû ne û got:

“Rojnamevanî tê darizandin. Prensîbên rojnamevaniyê hene. Rojnamevanî mafê wergirtina agahî û nûçeyan a civakê pêk tîne. Divê rojnamevan li her deverê neheqî û bêedaletiyê binivisîne. Cewhera xebata me heqîqet e, lewma ev jî her heyamê hin kesan aciz kiriye û bûye mijara darizandinê. Ji Osmaniyan vir ve li ser rojnamevanan zext hene. Di salên 90’î de li vî welatî rojnamevan bi awayên faîlî meçhul/diyar hatin qetilkirin. Rojnamevan hatin bombebarankirin. Piştî pêvajoya çareseriyê desthilatdariya AKP’ê dest bi şer kir û dest bi pêvajoya manîpulasyonê kir. Ewilî jî rojnamevan kirin hedefa xwe.”

Arslan anî ziman ku daraz li ser fermana desthilatdariyê li rojnamevanan zext tê kirin û got: “Em behsa rejîma yek zilamî dikin. Rojnamevan bi sedemên siyasî tên girtin û darizandin. Em bi zîhniyetek wisa re rû bi rû ne.”

Piştî parastina Arslan, parêzeran jî gotinên xwe gotin. Piştre dozgerê danişînê nêrîna xwe aşkere kir û xwest Arslan bi tohmeta ku “kesên ku di têkoşîna dijî terorê de wezîfedar bûne, hedef nîşan daye” were ceza kirin û girtî bimîne.

Heyeta dadgehê biryara serbest berdana Arslan da.

Çi bûbû?

Di encama lêpirsîna Serdozgeriya Komarî ya Amedê de, nûçegîhanên Ajansa Mezopotamyayê Delal Akyuz û Firat Can Arslan, edîtora T24ê Sîbel Yukler, edîtora bianetê Evrîm Kepenek û rojnameger Evrîm Denîz, roja 25ê Tîrmehê hatin desteserkirin.

Ji ber ku nûçeya dibêje dozgerê li Amedê îdianameya 18 rojnamegerên girtî amade kiriye û endama dadgeha heman rojnamegeran didarizîne, hevjîn in û herdû jî tayîn bûne, li ser hesabên xwe yên Twitterê weşandin, rojnameger desteser kirin. Rojnameger bi tohmeta ku "erkdarê dewletê kirine hedef" hatin sûcdarkirin.

Dadgehê Firat Can Arslan girt lê ji bo rojnamegerên din biryara kontrole edlî da û ew serbest hiştin.

