Rojnameger Dîlan Karaman bi awayekî biguman mir

Karaman ji 11ê Mijdarê ve li nexweşxaneyeke Amedê li beşa nexweşên giran de dihat dermankirin. Rojnamager Dîlan Karaman duh 27ê Mijdara 2025an li Amedê koça dawî kir.
Karaman nivîskarê Kovara Jinê bû ûdi qada têkoşîna Kurdan û jinan de xebatên xwe yên siyasî didomand bi awayeke çalak dixebitî.
Di destpêkê de hate gotin ku Dîlan Karamanê krîza dil derbas kiriye û ji ber vê yekê miriye. Lêbelê piştre hate îdiakirin ku Karamanê xwe kuştî ye. Têkildarê vê Navenda Mafên Jinan a Baroya Amedê daxuyanîyek da û destnîşan kir ku ew ê pêvajoyê bişopînin.
Daxuyaniya baroyê weha ye:
Rojnameger Dîlan Karaman aktorekê çalak a têkoşîna azadiya jinan bû. Bi xemgîniyeke mezin em fêr bûn ku Dilan Karaman bi awayekî biguman jiyana xwe ji dest daye.
Karaman di 11ê Mijdarê ve di beşa nexweşên giran de dihat dermankirin. Mirina wê her çiqas ji raya giştî re weke “krîza dil” hatibe ragihandin jî baş tê zanîn ku tomarkirina piraniya mirinên bi guman ên jinan wekî "xwekuştin" ango "mirina ji nişka ve" rasterast bi atmosfera bêcezatî û dijmaniha li dijî jinan a li welatê me ve girêdayî ye.
Mafê jiyanê, yekparetiya bedenî û ewlehiya jinan di bin berpirsiyariya parastinê a dewletê de ye. Ji ber vê yekê, divê lêpirsîna li ser mirina Dilan Karaman demildest, bi şefafî û bi hûrgilî were meşandin; divê her kes û saziyên ku îhmalkar, berpirsiyar an jî têkildar bûne, werin eşkerekirin; û pêvajoyeke lêpirsînê ya bibandor, berfireh û serbixwe divê were meşandin.
Em careke din bi bîr dixin ku mirinên bi guman ên jinan ne bûyerên serbixwe ango şexsî ne; encama newekheviya zayendî a civakî, tundkariya sîstematîk û siyaseta bêcezayîtiyê ye. Di vê çarçoveyê de, em teqez dikin ku mirinên jinan ên wekî "xwekuştin" tên pêşkêşkirin jî polîtîk in.
Wek Navenda Mafên Jinan a Baroya Amedê, em radigihînin ku em ê heta dawiyê pêvajoya mirina Dilan Karamanê bişopînin. Em ê ji bo lêpirsîneke bibandor were kirin piştgiriya yasayî ya pêwîst bikin. Em ê bi biryardarî li dijî mirinên bi guman ên ku gefê li mafê jiyanê yê jinan dixwe û hemû binpêkirinên mafan têkoşîna xwe bidomînin.
Em sersaxiya xwe pêşkêşî malbat, hezkirî, hevkar û hevalbendên Dilan Karamanê dikin.
NAVENDA MAFÊN JINAN A BAROYA AMEDÊ
(AY)